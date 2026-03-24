Polda Kalteng Perpanjang Pos Pengamanan Dinilai Miliki Tingkat Kerawanan Tinggi

KAPOLDA Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan, meskipun Operasi Ketupat secara resmi berakhir pada 25 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, pihaknya akan memperpanjang sejumlah pos pengamanan di wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Khusus di Kalteng, saya sudah sampaikan kepada seluruh Kapolres bahwa beberapa lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi, baik terkait arus balik maupun tempat wisata, akan dilakukan perpanjangan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu guna mengantisipasi gangguan keamanan,” jelas Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan usai mengikuti kegiatan video conference yang dipimpin langsung oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (24/03).

Dikatakan Kapolda, adapun wilayah yang menjadi prioritas perpanjangan pos tersebut meliputi Kabupaten Kapuas sebagai jalur lintasan utama pemudik dari Banjarmasin menuju wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, wilayah Kotawaringin Barat, Sampit, serta Kota Palangka Raya juga menjadi perhatian khusus.

Baca juga : Operasi Ketupat Candi 2024, Polres Klaten Terjunkan 403 Personel

“Wilayah Kapuas menjadi jalur utama lintasan pemudik. Kemudian Kotawaringin Barat dengan peningkatan arus transportasi laut dan udara, serta Sampit dan Palangkaraya juga menjadi fokus kami dalam perpanjangan pos pengamanan,” tambahnya.

Selain itu, Kapolda juga menekankan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah kemacetan serta menjaga keamanan di pusat keramaian. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).

“Saya minta seluruh jajaran meningkatkan patroli, pengaturan lalu lintas, serta pengamanan di pusat-pusat keramaian agar situasi tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. (H-2)