KAI Daop 8 Surabaya Berikan Potongan Harga untuk Pemudik

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya menghadirkan program “Tabur Berkah Hari Raya” melalui promo tarif parsial pada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh pada momen Hari Raya kali ini.

Program ini berlaku untuk periode keberangkatan 22 hingga 30 Maret 2026, dengan total ketersediaan sebanyak 21.411 kursi kelas eksekutif yang dapat dimanfaatkan pelanggan untuk menikmati perjalanan yang nyaman dengan nilai lebih di masa Angkutan Lebaran.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau, nyaman, dan berkualitas di momen spesial Lebaran.

“Melalui program Tabur Berkah Hari Raya ini, KAI memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati perjalanan dengan kereta api kelas eksekutif dengan tarif yang lebih terjangkau, tanpa mengurangi kualitas layanan. Kami berharap promo ini dapat menjadi solusi perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan selama periode Lebaran,” ujar Mahendro.

Adapun promo tarif parsial ini tersedia pada sejumlah relasi favorit, di antaranya, ⁠Surabaya Gubeng – Yogyakarta, dengan harga spesial mulai dari Rp350.000, berlaku untuk KA Argo Wilis, Argo Semeru, Bima, Turangga, Sancaka Fakultatif, Gaya Baru Malam, KA Tambahan SGU–GMR, serta Sancaka.

Selain itu, Surabaya Pasarturi – Semarang, dengan harga spesial mulai dari Rp320.000, berlaku untuk KA Sembrani Tambahan, Harina, Sembrani, Argo Anjasmoro, Gumarang, Kertajaya Tambahan, dan Argo Bromo Anggrek.

⁠Malang – Yogyakarta, dengan harga spesial mulai dari Rp445.000, berlaku untuk KA Gajayana dan Gajayana Tambahan.

Hadir di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama periode Angkutan Lebaran, program ini menjadi alternatif perjalanan yang efisien, nyaman, dan bernilai tambah, sekaligus mendukung masyarakat dalam merencanakan mudik dengan lebih baik.

KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal melalui aplikasi Access by KAI, website resmi, maupun kanal penjualan resmi lainnya, mengingat tingginya minat pelanggan dan keterbatasan kuota promo.

“Dengan perencanaan perjalanan yang lebih awal, pelanggan dapat memanfaatkan promo ini secara optimal sekaligus menikmati perjalanan Lebaran yang aman, nyaman, dan tepat waktu bersama KAI,” tutup Mahendro. (FL)