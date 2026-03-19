Kecelakaan Mobil Calya dan Bus Agra Mas di Tol Tegal, Empat Tewas

APARAT Polres Tegal bergerak cepat menangani kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol PPTR KM 290 jalur B, wilayah Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Kamis (19/3) sekitar pukul 06.20 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil Toyota Calya bernomor polisi B-2399-FFR dan bus Hino Agra Mas bernomor polisi T-7622-DA. Akibat peristiwa itu, empat orang penumpang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Begitu menerima laporan, personel Satuan Lalu Lintas Polres Tegal bersama instansi terkait langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan secara cepat dan terpadu.

Langkah awal yang dilakukan petugas adalah mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) guna mencegah terjadinya kecelakaan lanjutan. Selain itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi diatur agar tetap lancar dan tidak menimbulkan kemacetan panjang.

Petugas kemudian melakukan olah TKP secara menyeluruh untuk mengumpulkan data dan fakta di lapangan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Pendataan terhadap saksi-saksi turut dilakukan, termasuk dokumentasi identitas guna memperkuat proses hukum.

Barang bukti dari kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan juga diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Korban Dievakuasi dan Mendapat Penanganan Medis

Dalam aspek kemanusiaan, petugas bergerak cepat memastikan kondisi para korban. Pengecekan dilakukan di RS Siaga Medika Pemalang guna memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal.

Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo melalui Kasat Lantas AKP Bharatungga Dharuning Pawuri menyampaikan bahwa penanganan kecelakaan dilakukan secara cepat, profesional, dan mengutamakan keselamatan korban.

“Penanganan dilakukan secara cepat dengan mengedepankan keselamatan korban serta kelancaran arus lalu lintas. Saat ini proses penyelidikan masih terus berjalan,” ujarnya.

Polisi Imbau Pengemudi Jaga Kondisi Fisik Saat Berkendara

Pihak kepolisian juga mengimbau seluruh pengguna jalan tol agar selalu memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima saat berkendara. Pengemudi diminta segera beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. (HT/I-1)