Pengemudi Calya Lawan Arah dan Tabrak Kendaraan di Gunung Sahari, Ini Penyebabnya

Pengemudi mobil Toyota Calya bernomor polisi D 1640 AHB, Hafiz Mahendra (25), nekat melawan arah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.(Instagram)

Seorang pengemudi mobil Toyota Calya bernomor polisi D 1640 AHB, Hafiz Mahendra (25), nekat melawan arah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, setelah panik saat diberhentikan polisi karena menggunakan pelat nomor palsu. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung menjelaskan, peristiwa bermula ketika petugas menghentikan kendaraan tersebut untuk pemeriksaan kelengkapan surat-surat.

“Petugas memberhentikan untuk memeriksa kelengkapan surat-surat dari kendaraan roda empat tersebut. Karena pelat nomor kendaraan yang digunakan palsu. Hafiz panik sehingga berusaha melarikan diri dengan menancap gas,” ujar Reynold di Polsek Metro Tanah Abang, Rabu, 25 Februari 2026.

Insiden terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Saat melarikan diri, Hafiz justru mengemudikan mobilnya melawan arah. Aksi tersebut memicu kemarahan warga dan pengendara lain yang berada di lokasi.

Sejumlah warga berupaya menghentikan laju mobil hitam tersebut, bahkan ada yang memecahkan kaca belakang menggunakan helm. Namun, Hafiz tetap melanjutkan pelariannya hingga menabrak beberapa sepeda motor dan mobil.

"Jadi warga dan pengendara motor geram lantaran pengemudi lawan arah, sehingga timbul korban luka dari pengendara motor dan kaca mobil juga pecah," tutur Kapolres.

Setelah kendaraan pelaku terjepit, petugas segera mengamankan Hafiz guna mencegah amukan massa. Ia kemudian dibawa ke Unit Lalu Lintas di Lapangan Banteng.

Akibat kejadian tersebut, satu pengendara motor mengalami luka setelah terserempet mobil pelaku.

"Untuk korban jiwa dipastikan tidak ada, namun korban luka ada satu orang, kemudian mobil dan motor ada yang menjadi korban terserempet," jelas Reynold.

Sebelumnya, aksi ugal-ugalan pengemudi Toyota Calya yang melawan arah di Jalan Gunung Sahari sempat viral di media sosial setelah mobil tersebut menabrak sejumlah kendaraan sekitar pukul 17.15 WIB. (E-3)