Bulog Malang Salurkan 12,47 Juta Kg Beras untuk 623.725 Penerima Bantuan Pangan

PERUM Bulog Cabang Malang meluncurkan penyaluran bantuan pangan menjelang Lebaran 2026 di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng diberikan untuk alokasi Februari-Maret 2026.

"Program bantuan pangan ini merupakan upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu meringankan beban kebutuhan pokok,” kata Pemimpin Cabang Bulog Malang, M. Nurjuliansyah Rachman, (Selasa (17/3).

Ia mengungkapkan jumlah penerima bantuan pangan pada alokasi Februari-Maret 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Adapun untuk wilayah kerja Bulog Malang pagu meningkat dari 332.665 penerima bantuan pangan (PBP) pada tahun 2025 menjadi 623.725 PBP di tahun 2026 atau naik sekitar 87,27%.

Peningkatan jumlah penerima, lanjutnya, terjadi di seluruh daerah dalam wilayah kerja Bulog Malang. Di Kota Malang jumlah penerima meningkat dari 23.381 PBP menjadi 57.715 PBP atau naik sekitar 146,42%.

Menurut Nurjuliansyah, khusus di Kota Malang jumlah penerima bantuan pangan tercatat 57.715 PBP yang tersebar di lima kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Sukun 15.150 PBP, Kedungkandang 14.313 PBP, Blimbing 12.225 PBP, Lowokwaru 9.466 PBP, dan Klojen 6.561 PBP.

"Untuk Kota Malang total penerima bantuan pangan sebanyak 57.715 PBP yang tersebar di lima kecamatan," tegasnya.

Penyaluran di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, sebanyak 494 PBP. Bantuan itu berupa 9.880 kilogram beras dan 1.976 liter minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

"Secara keseluruhan untuk wilayah kerja Bulog Malang pada alokasi Februari-Maret 2026 jumlah penerima mencapai 623.725 PBP. Pagu bantuan yang disalurkan mencapai 12.474.500 kilogram beras dan 2.494.900 liter minyak goreng," jelasnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengapresiasi atas penyaluran bantuan pangan tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pemerintah Kota Malang juga mendukung penuh program bantuan pangan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Bulog.

"Bantuan ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli dan memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi,” tuturnya.

Wahyu menekankan pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan dilakukan agar bantuan diterima masyarakat yang memang membutuhkan. (E-4)