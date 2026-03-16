PT Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan LPG 200% dari Kebutuhan Harian di Palangka Raya

PT Pertamina Patra Niaga telah menambah pasokan LPG hingga 200% dari alokasi harian di Palangka Raya.(Dok.Istimewa)

GUNA mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat Kalteng menjelang lebaran, PT Pertamina Patra Niaga telah menambah pasokan LPG hingga 200% dari alokasi harian.

Tambahan pasokan atau extra dropping yang disalurkan mencapai sekitar 463 metrik ton, sementara rata-rata konsumsi LPG di Kalimantan Tengah berkisar 232 metrik ton per hari.

“Dengan tambahan pasokan tersebut, kami pastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi,” kata Sales Branch Manager (SBM) Kalteng IV Gas PT Pertamina Patra Niaga, Hadyan Yuhridza, Senin (16/03).

Baca juga : Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Bottom Price dan Perhitungan Kerugian Negara dalam Pledoi Korupsi Minyak

Hadyan memastikan, ketersediaan LPJ di wilayah Kalimantan Tengah dalam kondisi aman menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dia mengatakan istribusi LPG di Kalimantan Tengah sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala mulai dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen hingga pangkalan.

“Alhamdulillah untuk suplai distribusi LPG di Kalimantan Tengah tidak ada kendala. Mulai dari SPBE, agen hingga pangkalan semua berjalan normal,” kata Hadyan.

Hadyan juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying, karena distribusi LPG terus dilakukan setiap hari.

Baca juga : Merger 3 Anak Usaha Pertamina, Pengamat Wanti-Wanti Pemilihan Pimpinannya

“Kami mengimbau masyarakat Kalimantan Tengah untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan, karena penyaluran LPG terus berjalan dari SPBE ke agen hingga pangkalan,” jelasnya.

Selain memastikan pasokan, Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga LPG di pasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar operasi pasar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah.

“Kami berkomunikasi dengan dinas provinsi maupun kabupaten/kota dan telah melaksanakan operasi pasar di beberapa daerah guna menjaga stabilitas harga LPG,” ungkapnya.

Selebihnya, dengan berbagai langkah tersebut, Pertamina optimistis kebutuhan LPG masyarakat di Kalimantan Tengah selama Ramadan hingga Idul Fitri dapat terpenuhi dengan baik. (E-2)