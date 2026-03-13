Pemkab Lamongan Salurkan 54 Ton Beras dan 9.700 Paket Sembako bagi Warga Terdampak Banjir

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyerahkan bantuan beras dan sembako di Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi.(MI/M Yakub)

PEMERINTAH KABUPATEN Lamongan, Jatim, kembali menyalurkan bantuan beras dengan total 54 ton dan 9.700 paket sembako untuk warga di 5 kecamatan terdampak banjir.

Pada penyaluran bantuan tahap 2 ini, disiapkan sebanyak 32 ton beras dan 4.850 paket sembako, yang diserahkan secara simbolis pada warga terdampak pada Kamis (12/3).

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyerahkan bantuan beras dan sembako di Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi. Bupati Yes mengapresiasi inisiatif dan swadaya warga Ngunjungrejo dalam upayanya membantu pemerintah mengatasi banjir.

Warga setempat dengan membuat tanggul dari sandbags (tumpulan karung pasir) dan pengerahan 11 diesel untuk pembuangan air. "Kami terus berupaya, memang tahun ini cuacanya ekstrem, tidak bisa diprediksi, hujan dan panasnya parah. BMKG memprediksi datangnya kemarau lebih cepat dan lebih panjang," katanya.

Ia menjelaskan, tahun ini peningkatan curah hujannya 300% dari biasanya, ditambah limpasan dari Waduk Gondang, Pridjetan, Karangnongko, Wonogiri sehingga air turun dihilir Bengawan Solo di Lamongan.

"Iya, akhirnya air dari hulu ngumpul di sini semua, di Bengawan Jero tidak bisa keluar karena lautnya lebih tinggi dari Bengawan Jero," terang Pak Yes.

Buoati juga mengungkapkan Pemkab terus mengupayakan agar air dari Sluis Kuro maupun Melik dapat dikeluarkan dengan cepat.

"Di Kuro ada 17 pompa. Saya kemarin sudah berkonsultasi datang ke BMKG untuk meminta rekayasa cuaca, berharap ada rekayasa hujan sampai hari raya, memecah mendung. Terima kasih banyak ikhtiar dan doanya, yang penting sekarang pemerintah memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan panjenengan semua selain berupaya agar genangan ini cepat surut," imbuhnya.

Selain menyerahkan bantuan sembako, Bupati Yes juga memberikan bantuan 3 unit mesin pompa dan beberapa sandbags. Selain di Desa Ngunjungrejo, Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara juga menyalurkan bantuan di Desa Gempolpendowo Glagah.

Sedangkan, Sekda Lamongan Moh. Nalikan menyerahkan bantuan di Desa Putatbangah Karangbinangun. Hingga saat ini, Pemkab Lamongan telah menyalurkan bantuan beras pada warga terdampak banjir sebanyak 54 ton dan 9.700 paket sembako.

Sedangkan, beras 22 ton dan 4.850 paket telah tersalurkan pada tahap pertama. Selanjutnya 32 ton beras dan 4.850 paket sembako ini juga mulai disalurkan di 5 kecamatan terdampak, yakni Kalitengah, Turi, Deket, Glagah, dan Karangbinangun. (E-2)