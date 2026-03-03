Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Percepat Surut Banjir Bengawan Jero, Lamongan Buka Pintu Air Sluis Kuro

M Yakub
03/3/2026 20:15
Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, membuka pintu air Sluis Kuro, Selasa (3/3).(MI/M Yakub)

PEMERINTAH Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, membuka pintu air Sluis Kuro, Selasa (3/3). Langkah ini  untuk mempercepat surutnya banjir luapan Bengawan Jero. Hingga saat ini, banjir Bengawan Jero masih menggenangi 5 kecamatan di Lamongan. 

"Iya, sejak Senin sore kemarin Pintu Air Sluis Kuro telah dibuka, " kata Juru Bicara Pemkab Lamongan, Sugeng Widodo, Selasa (3/3). 

Menurut dia, seiring turunnya debit pada permukaan sungai Bengawan Solo dalam beberapa hari terakhir memungkinkan DAM Sulis Kuro dibuka untuk pembuangan. 

Dengan dibukanya saluran pematusan air ini, lanjut dia, genangan banjir yang masih mengenangi 43 desa di lima Kecamatan di kawasan Bonorowo bisa dengan cepat mengalami penurunan. 

Pemkab Lamongan, telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan genangan banjir luapan Bengawan Jero yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. 

Antara lain, dengan mengaktifkan 17 pompa air di dunia titik pembuangan. 15 pompa di Sluis Kuro, Kecamatan Karangbinangun dan dua pompa lainnya di pintu air Belik, Desa Canditunggal, Kecamatan Kalitengah. "Semoga genangan segera surut," pungkasnya.(E-2) 



Editor : Heryadi
