MDMC Sumbar dan Tzu Chi Salurkan Paket Lebaran untuk Pondok Pesantren Kauman

MUHAMMADIYAH Disaster Management Center (MDMC) Sumatra Barat bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menyalurkan Paket Lebaran Ceria kepada guru dan pegawai Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah di Kota Padang Panjang, Selasa (10/3).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hamka Pontren Kauman Muhammadiyah tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra. Sebanyak 97 paket Lebaran disalurkan kepada para guru dan pegawai pondok pesantren yang berisi beras, minyak goreng, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.
Wawako Allex menyampaikan apresiasi atas kepedulian MDMC Sumatera Barat bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang telah berbagi kebahagiaan dengan jajaran Pontren Kauman menjelang Hari Raya Idulfitri.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak dalam kegiatan kemanusiaan seperti ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa organisasi kemanusiaan tidak hanya hadir saat bencana, tetapi juga dalam momen kebahagiaan menyambut Idulfitri,” ujarnya.
Ia juga menegaskan Pemerintah Kota Padang Panjang siap memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dilakukan oleh Pontren Kauman dalam mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Sementara itu, Ketua MDMC Sumbar, Portito mengataka, kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai kemanusiaan mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen MDMC untuk terus memperkuat semangat gotong royong. Ini bukan hanya bantuan, tetapi bagaimana kita saling merangkul dan membantu sesama,” tuturnya. (H-2)
