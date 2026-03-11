Kemenko PM gelar Pasar 1001 Malam di Banda Aceh

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
SETELAH sukses menyelenggarakan Festival Jejak Jajanan Nusantara (JJN) sebagai model Pasar 1001 Malam beberapa waktu lalu di Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) kini menggelar Pasar 1001 Malam pada 11-13 Maret 2026 di Lapangan Eks. Hotel Aceh, Banda Aceh.
Provinsi Aceh dipilih guna mengedepankan aksi kemanusiaan dan solidaritas sosial. Bagi Kemenko PM, penguatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca-bencana.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa aspek kemanusiaan merupakan bagian integral dari strategi pemberdayaan yang dijalankan Kemenko PM.
“Pasar 1001 Malam bukan sekadar pusat transaksi ekonomi, melainkan wadah aksi kemanusiaan,” ujar Leontinus melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/03).
Selain dimensi sosial, program ini berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan aset tidur milik pemerintah dan BUMN. Ruang strategis yang sebelumnya tidak produktif diubah menjadi creative compound berbiaya terjangkau.
Di Provinsi Aceh, kegiatan ini dikemas dengan nuansa Ramadan yang kental, menghadirkan bazaar & expo kuliner serta kerajinan, hingga Panggung Talenta Da’i Cilik guna mengembangkan potensi anak-anak.
Nantinya akan ada Klinik Kesehatan gratis yang menyediakan pemeriksaan medis dasar serta Klinik UMKM Bangkit, berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Acah, untuk pendampingan legalitas usaha sebagai bagian dari upaya menyeluruh meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusif.
“Kami ingin menciptakan pengalaman yang tidak hanya memikat secara visual melalui konsep coffee truck dan talkshow interaktif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” jelas Leontinus.
“Melalui sinergi solid antara pemerintah, swasta, dan komunitas, kami yakin kemandirian ekonomi yang bermartabat dapat terwujud,” sambungnya.
Dalam rangkaian kegiatan Pasar 1001 Malam, Kemenko PM juga akan menyerahkan pangan olahan siap saji bagi penyintas bencana banjir, melakukan serah terima 103 unit Hunian Sementara (Huntara) hasil kolaborasi dengan Rumah Zakat, serta menyalurkan bantuan 1.000 kitab kuning untuk pesantren di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. (Ant/E-2)
Inisiatif Kota Parfum merupakan representasi dari semangat Banda Aceh untuk mengelola warisan menjadi kekuatan ekonomi berkelanjutan.
WALI Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Zakat dalam ajang BAZNAS Award 2025 di Jakarta, Kamis (28/8).
Puncak arus balik ke Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh, terjadi pada Senin (7/4). Pemudik datang dari berbagai kabupaten/kota di Aceh dan luar Aceh.
Meski terus diguyur mereka tetap bertahan menunggu pelaksanaan salat.
kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan industri guna meningkatkan daya saing sektor perikanan melalui inovasi berbasis riset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved