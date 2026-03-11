ARYADUTA Bali akan Menjadi Tuan Rumah ARYADUTA Family Fun Run ke-2 pada Tahun 2026, dengan Target lebih dari 500 Peserta di Kuta

Ilustrasi(Dok ARYADUTA Bali )

PADA Sabtu, 25 April 2026, ARYADUTA Bali akan menjadi tuan rumah edisi kedua ARYADUTA Family Fun Run. Acara ini akan berlangsung dari pukul 06:00 hingga 10:00 pagi di Pantai Jerman Kuta, dan mengundang keluarga, komunitas lari, ekspatriat, serta pecinta hewan peliharaan untuk ikut serta dalam lari santai sejauh 3KM atau 5KM di Kuta. Dengan target lebih dari 500 peserta, acara ini diselenggarakan dalam semangat kampanye “Tjakap Djiwa”, yang merayakan keseimbangan, kesehatan, dan koneksi keluarga yang bermakna.

Setelah debut sukses acara ini tahun lalu dengan lebih dari 250 peserta, edisi 2026 direncanakan untuk berkembang baik dari segi skala maupun pengalaman. Sebagai lari santai pertama yang ramah keluarga dan hewan peliharaan di Kuta, acara ini membuka pendaftaran untuk lima kategori: Pelari Tunggal, Pasangan, Keluarga 3 Orang, Keluarga 4 Orang, dan Keluarga 5 Orang.

Selain lari itu sendiri, acara ini akan menawarkan serangkaian aktivitas sepanjang pagi, termasuk perburuan harta karun, permainan keluarga ringan, food bazaar, dan hadiah door prize yang menarik. Sesuai dengan semangat inklusifnya, Dog Trick Challenge akan kembali, memberikan wawasan berharga tentang kesejahteraan sehari-hari hewan peliharaan Anda bekerjasama dengan JJ Pethouse.

Untuk menambahkan sentuhan yang menyenangkan di pagi hari, peserta akan mengikuti perburuan harta karun interaktif yang menampilkan tantangan-tantangan kecil sepanjang rute. Mulai dari menebak buah misterius di pos pemeriksaan tertentu hingga menyelesaikan tantangan foto seru bersama karakter ikonik, keluarga akan didorong untuk menjelajah, berinteraksi, dan menciptakan kenangan tak terlupakan bersama. Peserta yang menyelesaikan tantangan akan menerima hadiah khusus, menjadikan pengalaman ini semakin seru bahkan setelah garis finish.

Setiap peserta akan menerima race kit eksklusif yang berisi jersey, medali, nomor dada, dan tas hadiah berisi produk dari berbagai merek, termasuk parfum Bonavie untuk wanita, parfum Barsten untuk pria, susu Morinaga Chil-Go untuk anak-anak, suplemen Youvit untuk dewasa, tiket bioskop Cinepolis, camilan Fitbar, dan camilan anjing Kuping Kelinci dari The Good Bois dan JJ Pethouse.

Untuk mendukung kewirausahaan lokal, ARYADUTA Bali membuka kesempatan bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) berbasis makanan untuk berpartisipasi dalam Food Bazaar secara gratis. Hotel akan menyediakan fasilitas booth. Inisiatif ini menunjukkan komitmen ARYADUTA Bali dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh komunitas.

Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan peserta, Siloam Hospitals akan menyediakan layanan ambulans, dokter, perawat, dan peralatan medis yang diperlukan selama acara berlangsung. ARYADUTA Family Fun Run 2026 diselenggarakan bekerja sama dengan mitra komunitas RIOT Indonesia, Running Buddies, dan De Gym Platinum, sementara Bali United Media bertindak sebagai mitra media resmi. Dengan perpaduan olahraga, hiburan, aktivitas keluarga, acara ramah hewan peliharaan, dan kolaborasi komunitas, ARYADUTA Family Fun Run 2026 diprediksi menjadi salah satu acara gaya hidup paling dinanti di Kuta tahun ini.

“Antusiasme yang kami lihat tahun lalu menunjukkan bahwa Bali siap untuk sebuah fun run yang melampaui sekadar balapan. Keluarga menginginkan pengalaman bersama, dan itulah tepatnya yang kami ciptakan,” kata RM Rendy Prapanca, General Manager ARYADUTA Bali.

Pendaftaran saat ini dibuka, dengan harga normal dan harga khusus komunitas tersedia untuk waktu terbatas. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan kunjungi saluran resmi ARYADUTA Bali atau hubungi +62 812-5555-9343 atau [email protected]. (H-2)