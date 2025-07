ARYADUTA Bali Hadirkan ARYADUTA FAMILY FUN RUN Pertama di Tepi Pantai

Lari 3K untuk semua usia — anak-anak, orang tua, bahkan hewan peliharaan!(ARYADUTA Bali)

SEDANG mencari aktivitas akhir pekan yang seru sekaligus menyehatkan untuk dinikmati bersama keluarga? Ikuti ARYADUTA FAMILY FUN RUN yang perdana digelar oleh ARYADUTA Bali pada Sabtu, 26 Juli 2025. Lari santai sejauh 3 kilometer ini dirancang khusus untuk keluarga, anak-anak, bahkan hewan peliharaan tercinta.

Dengan titik start di tepi Pantai Jerman yang memukau, rute lari ini mengajak peserta menyusuri jalur menuju Kuta Art Market dan kembali ke garis finish di lokasi yang sama. Acara ini juga merupakan puncak dari rangkaian kampanye nasional Tjakap Djiwa yang diinisiasi oleh ARYADUTA, yang bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat, seimbang, dan mempererat komunitas.

“Kami ingin menciptakan pengalaman yang lebih dari sekadar lari,” ujar Gladys Monica, Marketing Communications Manager ARYADUTA Bali. “Kami menambahkan elemen-elemen unik seperti photo scavenger hunt, lomba pertunjukan busana anjing bertajuk Pawshion Show dengan hadiah menarik, serta bazaar makanan di tepi pantai. Acara ini akan dipenuhi aktivitas yang bisa dinikmati semua kalangan.”

Pengambilan race pack dijadwalkan pada 24 Juli pukul 19:00 – 21.00 WITA, dan akan diisi juga pemaparan singkat mengenai olahraga lari oleh dr. Anthony, Sp.KO dari Siloam Hospital Bali.

Acara ini juga menjadi bagian dari upaya ARYADUTA Bali untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi liburan ramah keluarga di Bali.

“ARYADUTA FAMILY FUN RUN ini menjadi langkah awal kami menuju arah baru,” kata RM Rendy Prapanca, General Manager ARYADUTA Bali. “Kami ingin memberikan lebih banyak pilihan aktivitas bagi keluarga – bukan hanya untuk menginap, tapi juga untuk menikmati pengalaman bersama. Harapan kami adalah menjadikan ARYADUTA Bali sebagai tempat di mana momen berharga tercipta – tempat di mana keluarga bisa bersantai, bermain, dan semakin dekat.”

Acara ini didukung oleh jaringan komunitas yang solid, seperti Indorunners Bali, Joy Tails dan Joy Puppies Bali, serta eksklusif media partner What’s New Bali dan The Rockin Life Bali. Dokumentasi resmi akan ditangani oleh Fotoyu, dan berbagai sponsor turut mendukung terlaksananya acara ini, termasuk Positiverun, Fitness Plus Gatsu Barat, Siloam Hospitals, Labore, Mujigae, SuperO2, Bonavie, Tavi, Fitbar, V-soy, Fatigon dan Hydrococo.

Baik Anda seorang pelari berpengalaman, keluarga yang ingin mencoba aktivitas baru, maupun pencinta hewan yang ingin mengajak hewan peliharaan tampil bersama, ARYADUTA FAMILY FUN RUN menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi semua peserta. Inilah momen untuk bergerak bersama, menikmati suasana, dan merayakan kebersamaan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.aryaduta.com/bali, atau datang langsung ke lobi hotel ARYADUTA Bali. (RO/Z-2)