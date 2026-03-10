Jelang Lebaran BI Tegal Buka Layanan Penukaran Uang, 3.000 Paket Disediakan

Warga sedang mengantre untuk menukarkan uang di Gedung Samsat Kota Tegal.(Supardji Rasban/MI)

MENJELANG Lebaran, Bank Indonesia (BI) Tegal, Jawa Tengah, terus membuka layanan penukaran uang bagi masyarakat. Kali ini, di Gedung Hanggawana Samsat Kota Tegal, Selasa (10/3). Warga yang telah mendaftar dan memperoleh kuota melalui website pintar.bi.go.id, yakni situs resmi, antusias mengantre.

Sejak pagi, warga yang telah mengantongi jadwal penukaran datang secara bergantian sesuai waktu yang tertera pada bukti pemesanan. Petugas juga melakukan pengecekan bukti pendaftaran serta identitas penukar sebelum masyarakat memasuki area layanan, sehingga proses antrean terlihat tertib dan tidak menimbulkan kerumunan.

Selain itu, penukaran uang dilakukan melalui beberapa loket layanan sehingga prosesnya berlangsung relatif cepat. Masyarakat yang datang hanya perlu menunjukkan bukti pemesanan dari website dan menunggu giliran untuk menukarkan uang sesuai nominal yang dipesan melalui PINTAR.

Baca juga : Penukaran Uang Marak Jelang Lebaran, Pakar Ekonomi Syariah Ungkap Cara Hindari Riba

Kepala BI Tegal, Bimala, menyampaikan bahwa masyarakat kini sudah memahami bahwa penukaran uang saat ini sudah melalui website pintar.bi.go.id dalam rangka kenyamanan, keamanan dan pemerataan.

Sampai dengan saat ini, seluruh masyarakat yang menukar melalui pintar.bi.go.id datang sesuai dengan maksud dan tujuannya untuk menukar sesuai dengan paket penukaran dari Bank Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak yang mengenal pintar.bi.go.id dan tadi antrian tidak panjang karena di website tersebut juga membagi jadwal waktu penukarannya,” kata Bimala.

Baca juga : 11 Lokasi Penukaran Uang Pecahan Rp10 Ribu & Rp20 Ribu di ATM Jakarta

Selain itu, masyarakat kini juga sudah banyak menggunakan transaksi nontunai yakni dengan QRIS. Selama periode Ramadan juga menunjukkan peningkatan transaksi QRIS hampir dua kali lipat, jika dibandingkan dengan tahun 2024 maupun 2025 pada momen yang sama.

“Kami juga selalu mengimbau dan mengedukasi masyarakat agar beralih menggunakan pembayaran nontunai karena saat ini lebih dipermudah dengan adanya QRIS Tunai dan QRIS Transfer,” tutur Bimala.

Salah seorang penukar uang, Rahma, 37, menyampaikan bahwa proses penukaran berlangsung cepat dan tertib. Menurutnya, masyarakat yang hadir merupakan mereka yang sebelumnya telah berhasil mendapatkan kuota saat pendaftaran melalui website pintar.bi.go.id.

“Memang harus war waktu daftar di website, jadi yang bisa tukar hari ini hanya yang sudah dapat kuota,namun sistem ini dirasa lebih fair supaya meminimalisir rusuh juga” ujar Rahma sembari menambahkan menukarkan uang baru untuk dibagikan kepada keponakan dan keluarganya saat Lebaran nanti.

Khusus untuk di Kota Tegal, BI menyediakan penukaran uang total 3.000 paket, yang dibagi dalam tiga hari, untuk satu hari pihaknya menukarkan 1.000 paket, dan untuk masing-masing paket maksimal sebesar Rp5300.000. Rincian pecahan Rp50.000 maksimal 50 lembar atau sebesar Rp2.500.000, pecahan Rp20.000 maksimal 50 lembar atau Rp1.000.000. Untuk pecahan Rp10.000 maksimal sebanyak 100 lembar atau Rp1000.000. Untuk pecahan Rp5.000 maksimal sebanyak 100 lembar atau sebesar Rp.500.000. Sedangkan untuk pecahan Rp2.000 maksimal sebanyak 100 lembar atau sebanyak Rp200.000 dan terakhir pecahan Rp1.000 maksimal 100 lembar atau sebesar Rp100.000. (H-4)