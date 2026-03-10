11 Lokasi Penukaran Uang Pecahan Rp10 Ribu & Rp20 Ribu di ATM Jakarta

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
AKTIVITAS penukaran uang di Jakarta kini semakin mudah dengan kehadiran mesin ATM yang menyediakan pecahan kecil. Bagi masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang tanpa harus mengantre di teller, menggunakan ATM denominasi Rp10.000 dan Rp20.000 adalah pilihan terbaik di tahun 2026 ini.
Beberapa bank besar seperti Bank Mandiri dan BNI telah memetakan titik-titik khusus untuk memfasilitasi penukaran uang pecahan rendah bagi nasabahnya di Jakarta:
|Wilayah Jakarta
|Titik Penukaran Uang (ATM)
|Jakarta Pusat
|Plaza Mandiri Sudirman, Gedung Sentra Mandiri Cikini, BNI Gedung KB 3.
|Jakarta Selatan
|Blok M Plaza, Mandiri Falatehan, PIM 2, SPBU Moh. Kahfi Jagakarsa.
|Jakarta Barat
|Area Kampus Universitas Trisakti dan UNTAR 1 Grogol.
|Jakarta Timur & Utara
|Mandiri Pondok Kelapa dan BNI KCP KBN Cakung.
Pastikan Anda memeriksa stiker denominasi di mesin ATM. Jika stok uang habis, proses penukaran uang biasanya baru bisa dilakukan kembali setelah petugas melakukan pengisian ulang (replenishment).
Tidak ada biaya tambahan untuk penukaran uang melalui ATM selama Anda menggunakan kartu dari bank yang sama. Ini adalah cara paling hemat dibandingkan menggunakan jasa penukaran uang di pinggir jalan yang seringkali mengenakan biaya admin tinggi.
Waktu terbaik untuk melakukan penukaran uang adalah pada hari kerja di pagi hari. Pada akhir pekan atau hari libur nasional, volume penukaran uang meningkat drastis sehingga stok di mesin ATM lebih cepat habis.
Batas penukaran uang mengikuti limit tarik tunai harian kartu ATM Anda. Namun, per transaksi biasanya dibatasi maksimal 50 lembar agar mesin tidak cepat kosong.
Dengan memanfaatkan fasilitas ATM ini, proses penukaran uang di Jakarta menjadi jauh lebih mudah, aman, dan efisien bagi seluruh warga di tahun 2026. (Z-10)
Penukaran uang Rupiah baru melalui layanan kas keliling Bank Indonesia (BI) kini semakin mudah dengan platform Pintar BI.
