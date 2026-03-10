11 Lokasi Penukaran Uang Pecahan Rp10 Ribu & Rp20 Ribu di ATM Jakarta

ATM pecahan Rp10 ribu dan Rp20 rb di Jakarta.(Freepik)

AKTIVITAS penukaran uang di Jakarta kini semakin mudah dengan kehadiran mesin ATM yang menyediakan pecahan kecil. Bagi masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang tanpa harus mengantre di teller, menggunakan ATM denominasi Rp10.000 dan Rp20.000 adalah pilihan terbaik di tahun 2026 ini.

Lokasi Penukaran Uang via ATM di Jakarta

Beberapa bank besar seperti Bank Mandiri dan BNI telah memetakan titik-titik khusus untuk memfasilitasi penukaran uang pecahan rendah bagi nasabahnya di Jakarta:

Wilayah Jakarta Titik Penukaran Uang (ATM) Jakarta Pusat Plaza Mandiri Sudirman, Gedung Sentra Mandiri Cikini, BNI Gedung KB 3. Jakarta Selatan Blok M Plaza, Mandiri Falatehan, PIM 2, SPBU Moh. Kahfi Jagakarsa. Jakarta Barat Area Kampus Universitas Trisakti dan UNTAR 1 Grogol. Jakarta Timur & Utara Mandiri Pondok Kelapa dan BNI KCP KBN Cakung.

Tips Penukaran Uang:

Pastikan Anda memeriksa stiker denominasi di mesin ATM. Jika stok uang habis, proses penukaran uang biasanya baru bisa dilakukan kembali setelah petugas melakukan pengisian ulang (replenishment).

People Also Ask:

Apakah penukaran uang di ATM dikenakan biaya?

Tidak ada biaya tambahan untuk penukaran uang melalui ATM selama Anda menggunakan kartu dari bank yang sama. Ini adalah cara paling hemat dibandingkan menggunakan jasa penukaran uang di pinggir jalan yang seringkali mengenakan biaya admin tinggi.

Kapan waktu terbaik melakukan penukaran uang?

Waktu terbaik untuk melakukan penukaran uang adalah pada hari kerja di pagi hari. Pada akhir pekan atau hari libur nasional, volume penukaran uang meningkat drastis sehingga stok di mesin ATM lebih cepat habis.

Berapa batas maksimal penukaran uang di ATM?

Batas penukaran uang mengikuti limit tarik tunai harian kartu ATM Anda. Namun, per transaksi biasanya dibatasi maksimal 50 lembar agar mesin tidak cepat kosong.

Checklist Sebelum Melakukan Penukaran Uang

Pastikan kondisi kartu ATM dalam keadaan baik dan tidak kedaluwarsa.

Cek saldo minimal untuk melakukan penukaran uang sesuai nominal yang diinginkan.

Gunakan fitur cardless withdrawal pada aplikasi mobile banking untuk proses penukaran uang yang lebih aman tanpa kartu fisik.

Simpan bukti transaksi jika terjadi kendala saat proses penukaran uang berlangsung.

Dengan memanfaatkan fasilitas ATM ini, proses penukaran uang di Jakarta menjadi jauh lebih mudah, aman, dan efisien bagi seluruh warga di tahun 2026. (Z-10)