Pesawar Air Asia saat landing perdana di Bandara Syukuran Aminuddin Amir Bubung, Luwuk Selatan pada Sabtu, 7 Maret 2026.(Antara/Stepensopyan Pontoh )

Indonesia AirAsia mulai melayani rute Surabaya–Makassar yang terhubung ke sejumlah kota di Sulawesi, termasuk Luwuk, Palu, dan Kendari, pada Sabtu (7/3/2026).

Pembukaan layanan ini menambah pilihan perjalanan udara antara Pulau Jawa dan Sulawesi serta memperluas konektivitas antarwilayah melalui Makassar sebagai titik transit.

Melalui skema tersebut, penumpang dari Surabaya dapat melanjutkan perjalanan ke sejumlah kota di Sulawesi dalam satu rangkaian penerbangan melalui Makassar.

Baca juga : Air Asia Salurkan Donasi Rp13 Miliar untuk Pemulihan Sosial Pasca-Bencana Palu

Pelaksana Tugas Direktur Utama Indonesia AirAsia Captain Achmad Sadikin Abdurachman mengatakan pembukaan rute tersebut merupakan bagian dari pengembangan jaringan penerbangan maskapai di Indonesia Timur.

“Pembukaan rute Surabaya–Makassar ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperluas konektivitas nasional, khususnya menuju kawasan Indonesia Timur. Makassar kami perkuat perannya sebagai virtual hub yang memudahkan masyarakat menjangkau berbagai kota seperti Luwuk, Palu, dan Kendari dalam satu rangkaian perjalanan. Kami berharap kehadiran layanan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses pariwisata, serta membuka lebih banyak peluang bagi pergerakan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Captain Achmad Sadikin Abdurachman, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Indonesia AirAsia.

Ia menambahkan konektivitas tersebut juga terhubung dengan jaringan penerbangan AirAsia Group.

Baca juga : Buka Rute ke Tiga Provinsi, AirAsia Incar Pasar 67 Juta Wisatawan Sulawesi

Captain Sadikin menambahkan bahwa konektivitas ini telah terintegrasi dengan jaringan AirAsia Group, sehingga penumpang dari Luwuk, Palu, dan Kendari dapat terhubung melalui Makassar dan melanjutkan perjalanan internasional dengan layanan fly-thru menuju Kuala Lumpur.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan mobilitas wisatawan domestik di wilayah Sulawesi masih cukup tinggi. Sepanjang 2025, perjalanan wisatawan nusantara di Sulawesi Selatan tercatat lebih dari 42,5 juta perjalanan.

Sementara itu, perjalanan wisatawan domestik di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 11,6 juta perjalanan dan di Sulawesi Tenggara sekitar 13,3 juta perjalanan dalam periode yang sama.

Data tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat ke wilayah Sulawesi, sehingga kebutuhan konektivitas transportasi udara masih terus berkembang.

Sementara itu, berdasarkan pantauan harga tiket pada 9 Maret 2026, penerbangan rute Luwuk–Makassar tercatat mulai sekitar Rp855.600. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan tarif penerbangan pada rute yang sama dalam beberapa tahun terakhir yang berkisar sekitar Rp1,3 juta sejak 2022. (Ant/I-1)