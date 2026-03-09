Redam Panic Buying, Pertamina Tambah Truk Tangki BBM di Medan

Armada truk tangki menunggu giliran pengisian di FT BBM Belawan Medan.(MI/Yosep Pencawan)

PERTAMINA Patra Niaga Regional Sumbagut bergerak cepat mengantisipasi dinamika kebutuhan energi di tengah isu ketahanan stok global. Sebagai langkah konkret, Pertamina mengoptimalkan distribusi dan menambah armada mobil tangki untuk lebih menjamin ketersediaan BBM bagi warga Kota Medan dan sekitarnya.

Sales Area Manager Retail Medan Pertamina Patra Niaga Tito Rivanto Marsono menegaskan, penambahan armada dan Awak Mobil Tangki (AMT) dilakukan untuk lebih menjamin kelancaran penyaluran energi hingga ke masyarakat.

“Kami terus mengoptimalkan distribusi BBM di Kota Medan dengan menambah armada mobil tangki beserta awaknya untuk lebih mendukung kelancaran penyaluran energi,” ujarnya, Minggu (8/3).

Langkah ini juga diperkuat melalui koordinasi intensif bersama Pemko Medan di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Jumat (6/3). Pertemuan dihadiri jajaran pejabat Pemko Medan, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah.

Pemkot Medan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan yang memicu panic buying. Citra Effendi Capah meminta agar pengisian BBM sesuai kebutuhan normal.

“Kami mengimbau masyarakat Kota Medan untuk tetap tenang. Berdasarkan koordinasi dengan Pertamina, distribusi BBM terus berjalan lancar,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan adanya praktik pembelian oleh oknum pengecer yang sengaja menimbun atau memperjualbelikan kembali BBM secara tidak resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu keresahan publik.

"Kami bersama aparat terkait akan memperketat pengawasan di lapangan agar distribusi tetap adil," ujarnya.

Tito mengatakan, komitmen menjaga pasokan ini juga menjadi bagian dari persiapan Pertamina Patra Niaga Sumbagut menghadapi suasana Idulfitri. Koordinasi berkala dengan pemangku kepentingan akan terus ditingkatkan untuk memastikan pelayanan energi tetap prima di seluruh wilayah Sumbagut. (YP/E-4)