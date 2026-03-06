Cuaca Batam Hari Ini Didominasi Awan Tebal dari Pagi hingga Dini Hari

Awan tebal menyelimuti langit Kota Batam, Jumat (6/3). BMKG memprakirakan cuaca di Batam didominasi kondisi berawan tebal sejak pagi hingga dini hari.(MI/Hendri Kremer)

PRAKIRAAN cuaca Kota Batam hari ini 6 Maret 2026 didominasi awan tebal sejak pagi hingga dini hari. Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam, sebagian besar wilayah Batam akan mengalami cuaca berawan tebal sepanjang hari.

Sejak pagi hari, langit di wilayah Batam diperkirakan telah tertutup awan tebal yang berpotensi bertahan hingga siang dan sore hari. Kondisi serupa juga diprediksi masih terjadi pada malam hari hingga menjelang dini hari.

Prakirawan BMKG Bandara Hang Nadim Batam menyampaikan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya tingkat kelembapan udara di wilayah Kepulauan Riau yang mendukung pertumbuhan awan di atmosfer.

“Untuk wilayah Batam hari ini secara umum diprakirakan berawan tebal dari pagi hingga malam hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh kelembapan udara yang cukup tinggi sehingga mendukung pembentukan awan di wilayah Batam dan sekitarnya,” ujar prakirawan BMKG Hang Nadim Batam, Jumat (6/3).

Selain itu, suhu udara di Batam diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi sepanjang hari.

Meski cuaca didominasi awan tebal, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal, seperti hujan ringan yang bisa terjadi pada waktu-waktu tertentu.

BMKG juga mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, untuk memperhatikan perkembangan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di perairan.

Sementara itu, sejumlah nelayan di Batam mengaku tetap melaut meskipun cuaca tampak berawan tebal sejak pagi hari. Mereka menyebut kondisi cuaca seperti ini masih tergolong aman untuk beraktivitas di laut selama gelombang tidak tinggi.

Salah seorang nelayan di kawasan pesisir Batam, Saripudin, 45, mengatakan bahwa cuaca berawan tebal cukup sering terjadi dan biasanya tidak terlalu mengganggu aktivitas melaut.

“Kalau cuma berawan tebal biasanya masih aman untuk melaut. Yang penting kami tetap lihat kondisi angin dan gelombang. Kalau gelombang besar biasanya kami memilih tidak jauh-jauh dari pesisir,” ujarnya.

Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG guna mendapatkan pembaruan prakiraan cuaca secara akurat dan cepat. (H-4)