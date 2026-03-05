Panduan Lengkap Skema Dana Tunggu Hunian (DTH) BNPB dan Syarat Pengajuannya

Headline
Pasca terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, atau tanah longsor, salah satu masalah paling mendesak bagi penyintas adalah ketersediaan tempat tinggal. Ketika rumah dinyatakan rusak berat atau hilang, menetap di tenda pengungsian dalam jangka waktu lama tentu bukan pilihan yang ideal bagi kesehatan dan psikologis keluarga. Di sinilah Pemerintah Indonesia melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH) hadir sebagai solusi darurat yang bersifat sementara.
Dana Tunggu Hunian adalah bantuan uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat akibat bencana sehingga tidak dapat dihuni kembali. Tujuan utama dari pemberian DTH adalah agar warga terdampak dapat menyewa rumah atau tinggal di tempat kerabat yang lebih layak sambil menunggu proses pembangunan Hunian Tetap (Huntap) atau perbaikan rumah secara mandiri selesai dilakukan.
DTH merupakan bagian dari Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan usulan dari pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Berdasarkan regulasi yang berlaku, standar nominal bantuan DTH adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) per bulan untuk setiap Kepala Keluarga (KK).
Mata uang Rupiah ini dialokasikan dengan asumsi biaya sewa rumah sederhana di tingkat lokal. Durasi pemberian bantuan biasanya berkisar antara 3 hingga 6 bulan, tergantung pada kecepatan proses transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut. Dalam kondisi tertentu yang mendesak, durasi ini dapat diperpanjang melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan BNPB.
Tidak semua korban bencana secara otomatis mendapatkan DTH. Terdapat kriteria ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran:
Proses penyaluran DTH mengikuti jalur birokrasi dari tingkat bawah ke atas (bottom-up):
Bagi warga terdampak, sangat penting untuk menyiapkan dokumen kependudukan sebagai syarat administrasi pencairan bantuan:
|Jenis Dokumen
|Keterangan
|Kartu Keluarga (KK)
|Fotokopi atau asli sebagai basis data jumlah jiwa.
|KTP Elektronik
|Identitas utama Kepala Keluarga penerima manfaat.
|Surat Keterangan Desa
|Diperlukan jika dokumen fisik hilang saat bencana.
|Dokumentasi Rumah
|Foto kondisi rumah sebagai bukti kerusakan berat.
Skema Dana Tunggu Hunian (DTH) adalah manifestasi kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi warga di masa-masa sulit pascabencana. Dengan adanya dana bantuan ini, diharapkan beban psikologis dan ekonomi penyintas dapat berkurang selama masa transisi menuju hunian permanen yang baru. Sinergi antara kejujuran data di tingkat lokal dan kecepatan administrasi di tingkat pusat menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
1. Apakah pemilik rumah rusak sedang bisa dapat DTH?
Biasanya tidak. DTH diprioritaskan bagi rumah yang benar-benar tidak bisa dihuni atau kategori Rusak Berat.
2. Berapa lama dana DTH cair?
Sangat bergantung pada kecepatan verifikasi daerah, namun rata-rata memakan waktu 1 hingga 3 bulan setelah masa tanggap darurat berakhir.
3. Apakah dana DTH diberikan tunai?
Untuk menjamin transparansi, di tahun 2026 pemerintah lebih mengutamakan sistem transfer nontunai ke rekening masing-masing penerima.
Di tengah frekuensi bencana yang kian meningkat, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru anjlok drastis. Dalam enam tahun terakhir, alokasinya merosot dari Rp7,14 triliun pada 2021 menjadi hanya Rp491 miliar dalam RAPBN 2026—penurunan terdalam sepanjang periode tersebut dan sinyal pengetatan fiskal yang berpotensi melemahkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman bencana.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan dana tambahan untuk penanganan bencana.
BNPB mengalami efisiensi anggaran 2025 sebesar 43%. Dari yang tadinya pagu anggaran sebesar Rp1,4 triliun, kini BPNPB hanya mendapatkan anggaran sekira Rp800 miliar.
