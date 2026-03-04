Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus di Flores Timur, Warga Diminta Jaga Jarak 4 Kilometer

Ilustrasi(MI/Alexander P Taum)

GUNUNG Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi pada Rabu (4/3) pagi, membuat warga di sekitar gunung diminta untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 4 kilometer dari pusat letusan.

Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menjelaskan di Jakarta, Rabu, bahwa erupsi terjadi pukul 08.39 Wita dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.384 meter di atas permukaan laut.

Menurut Badan Geologi, kolom abu yang keluar berwarna kelabu dengan intensitas sedang dan mengarah ke utara serta timur laut. Aktivitas ini juga tercatat secara instrumental di seismogram dengan amplitudo maksimum 11 mm dan durasi sekitar 47 detik.

Baca juga : Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Berkali-kali pada 2025, Berikut Rentetannya!

Meski telah meletus, status Gunung Lewotobi Laki-laki saat ini tetap di Level II (Waspada). Badan Geologi menekankan merekam masyarakat di sekitar gunung serta pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 4 kilometer dari pusat erupsi.

Warga diimbau tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah daerah, dan berhati-hati terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Pemerintah daerah juga diminta aktif menyampaikan perkembangan resmi kepada masyarakat.

Selain itu, masyarakat perlu mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung, khususnya jika hujan deras terjadi. Daerah yang berisiko antara lain Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote.

Bagi warga yang terdampak hujan abu, Badan Geologi mengingatkan untuk menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut agar terhindar dari gangguan pernapasan akibat abu vulkanik. Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terus berkoordinasi dengan BPBD Nusa Tenggara Timur serta pemangku kepentingan setempat untuk memantau aktivitas gunung. (Ant/E-4)