Songsong Lebaran 2026 BI Tegal Buka Layanan Penukaran Uang di Brebes

MESKI Lebaran masih kurang dari dua pekan lagi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Tegal, Jawa Tengah, terus aktif menggelar penukaran uang di banyak tempat di wilayah kerjanya, yakni di Eks Pekalongan, yang meliputi Kabupaten dan Kota Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang. Tujuannya, untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan penukaran untuk digunakan saat Lebaran.
Layanan penukaran uang ini, seperti yang dilakukan di kawasan Islamic Center Brebes, tepatnya di halaman Masjid Almukarromah, Jumat (27/2). Warga setempat pun berbondong- bondong mendatangi mobil kas keliling KPw-BI Tegal, yang melayani penukaran uang.
Warga yang didominasi ibu-ibu dan remaja puteri rela antre cukup lama. Bahkan sejumlah warga terpaksa duduk di lantai masjid karena tak kebagian tempat duduk sambil menunggu antrean. Tradisi pecingan Brebes, yakni bagi-bagi angpao terutama kepada anak-anak pada saat Lebaran, menjadi pemicu warga antusias menukarkan uang recehan.
Mereka merupakan orang yang beruntung karena bisa mendaftarkan diri dengan cara war atau berebut kuota layanan penukaran pecahan baru, di website PINTAR BI, https://pintar.bi.go.id.
Seorang warga, Kelurahan Brebes, Nadia, 33, menuturkan, rela nge-war atau berebut kuota layanan penukaran uang baru secara daring (online) tengah malam sampai lima kali. Nadia sudah mendaftar terlebih dulu pakai Aplikasi BI PINTAR, lantaran memang harus lebih cepat. “Karena kalau didak cepat-cepat nge-war, nanti bisa ketinggalan, tidak bisa menukar uang recehan baru,” ujar Nadia, Jumat (27/2).
Nadia mengaku, nantinya uang hasil penukaran akan digunakan untuk bagi-bagi ke saudara saat Lebaran, sebagai uang Tunjangan Hari Raya. “Kalau di Brebes ada istilah pecingan, itu bagi-bagi uang buat anak-anak kecil atau warga dekat yang kurang mampu jika pas Lebaran,” jelas Nadia.
Diketahui, pada tahun ini, Bank Indonesia Tegal bersinergi dengan perbankan dan mitra strategis untuk menghadirkan 61 titik layanan penukaran uang. Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan uang tunai menjelang hari raya, disiapkan dana sebesar Rp5,3 triliun, meningkat sekitar 9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4,8 triliun.
Seluruh rangkaian SERAMBI 2026 mengusung tema Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah. Tema ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan layanan uang rupiah yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (E-2)
MENJELANG Lebaran 2026, Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Purwokerto, Jawa Tengah menyiapkan dana Rp3,5 triliun untuk layanan penukaran uang selama Ramadan.
BI bersama perbankan membuka 359 titik layanan penukaran di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk 285 loket perbankan.
Bank Indonesia (BI) Tegal menyiapkan kebutuhan uang tunai sebesar Rp5,3 triliun untuk menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.
