Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Dinsos Temanggung : Bansos Sembako Periode Januari-Maret 2026 Segera Disalurkan

Tosiani 
27/2/2026 17:17
Dinsos Temanggung : Bansos Sembako Periode Januari-Maret 2026 Segera Disalurkan
Warga memperlihatkan buku tabungan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kelurahan Jogotrunan, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (25/9/2025).(ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/agr)

DINAS Sosial atau Dinsos Temanggung, Jawa Tengah, akan segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako periode Januari-Maret 2026.

Realisasi bansos sembako disalurkan kepada sebanyak 63.721 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menurut Kepala Dinsos Temanggung Umi Lestari Nurjanah data penerima bansos sembako dipastikan telah melalui verifikasi dan pengecekan ulang sebelum realisasi penyaluran bantuan.

"Setiap KPM menerima bantuan sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima masing-masing keluarga selama tiga bulan mencapai Rp 600 ribu,"katanya, kepada wartawan, Jumat.

Penyaluran bansos sembako, katanya, dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. 

Ia menyebut bansos sembako bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memberikan kepastian jaminan sosial bagi warga kurang mampu.

Adapun realisasi bansos sembako disalurkan secara transfer tunai melalui bank Himbara.

"Realisasi bantuan dilakukan secara tunai melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Nilainya mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi masyarakat miskin bantuan ini sangat berarti, apalagi dalam menghadapi kebutuhan menjelang Lebaran," katanya. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
