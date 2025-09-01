Helikopter Berisi 8 Orang Hilang Kontak di Hutan Meratus Kalsel

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
HELIKOPTER bernomor seri BK 117-D3 mengalami hilang kontak dengan perkiraan lokasi berada di kawasan hutan Pegunungan Meratus, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
Info peristiwa hilang kontaknya helikopter yang ditumpangi delapan orang beserta pilot Kapten Haryanto ini terjadi pada Senin (1/9) sekitar pukul 12.00 wita. Info peristiwa berasal dari Manager Safety Airnav Banjarmasin, Zikra.
"Tim Rescue USS Batulicin dan Kantor Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Banjarmasin telah bergerak menuju lokasi kontak terakhir helikopter di Kecamatan Mentewe," ungkap Kepala Basarnas Banjarmasin, Putu Sudayana.
Tim SAR gabungan berjumlah 40 orang diperkirakan tiba di lokasi pukul 19.20 wita dengan heading 318° dari USS Batulicin, jarak 71,5 kilometer atau sekitar 7 Jam. Adapun kontak terakhir helikopter pada posisi 4 kilometer sekitaran air terjun Mandin Damar pada 3° 6'54.58"S 115°41'21.62"E.
Kronologi Helikopter Hilang Kontak
Kronologi kejadian hilangnya helikopter dengan tipe BK117-D3 milik Eastindo Air, ini diawali dengan berangkat dari Bandara Kotabaru (WAOK) menuju Bandara Palangkaraya (WAGG) dengan perkiraan tiba pukul 10.15 wita. Namun pada pukul 08.54 wita terakhir kontak dengan Radio VICEF Bandara Kotabaru. Kabar ituditeruskan Airnav Kotabaru ke Airnav Banjarmasin yang kemudian meneruskan informasi ke Kantor SAR Banjarmasin.
Identitas Pilot dan Penumpang:
Pilot: Kapten Haryanto
Penumpang:
Hingga berita ini diturunkan tim SAR masih dalam perjalanan menuju lokasi hilangnya helikopter. Kondisi vegetasi hutan Meratus yang lebat dan ketiadaan signal seluler dikhawatirkan akan menjadi hambatan di lapangan. (M-1)
Kawasan hutan lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 119 ribu hektare akan ditetapkan sebagai Taman Nasional Pegunungan Meratus.
MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.
LONGSOR terjadi di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu (27/11) malam.
PEMERINTAHAN baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dituntut agar bisa menuntaskan persoalan lingkungan serta hak masyarakat adat.
Ketua AMAN Kalsel, Rubi, mengatakan penetapan Geopark Meratus dan usulan Taman Nasional Pegunungan Meratus merupakan sebuah pengabaian bagi keberadaan Masyarakat Adat
Kejadian bermula saat korban berinisial AR Sabtu 12 Juli sekitar pukul 13.30WIB melakukan penyelaman dengan selang konpresor di perairan pantai Penganak.
Tim SAR gabungan dari sejumlah instansi terkait maupun sukarelawan sudah turun langsung untuk melakukan pencarian terhadap dua petani yakni Acu (66), dan Amin (54).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved