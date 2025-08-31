Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Djoko Sardjono
31/8/2025 21:53
Untuk Mewujudkan Kamtibmas, Kodim 0723/Klaten Gelar Patroli Malam
Dandim Klaten Letkol Inf Slamet Hardianto (kiri) memimpin patroli malam di wilayah Kabupaten Klaten.( MI/Djoko Sardjono)

KOMANDO Distrik Militer 0723/Klaten menggelar kegiatan patroli malam guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Klaten. 

Patroli yang dipimpin oleh Komandan Kodim 0723/Klaten, Letkol Inf Slamet Hardianto, Sabtu (30/8) malam,  guna memastikan bahwa Kabupaten Klaten amanan dan tertib.

 Kegiatan patroli untuk memastikan Kabupaten Klaten tetap aman, tertib, dan kondusif di tengah meningkatnya aksi demonstrasi di sejumlah kota  di Indonesia.

“Rangkaian kegiatan patroli malam difokuskan pada titik-titik strategis dan pusat aktivitas masyarakat untuk memberikan rasa aman,” kata Dandim Klaten.

Kegiatan patroli malam tersebut, menurut Slamet Hardianto, merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam menjaga stabilitas wilayah serta melindungi masyarakat.

"Kami pun berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah agar warga tidak terprovokasi atau terpengaruh isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan," ujarnya. 

Dandim Klaten berharap masyarakat agar tetap tenang dan bijak dalam menyikapi berbagai informasi, serta tidak terprovokasi isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi bersama aparat keamanan demi terciptanya suasana yang aman dan terkendali di Kabupaten Klaten.

Patroli malam menjadi salah satu upaya nyata Kodim 0723/ Klaten dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, sekaligus menunjukkan kesiapsiagaan aparat TNI. 

“Dengan langkah preventif ini diharapkan Kabupaten Klaten dapat terus menjadi wilayah yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga masyarakat,” ujar Slamet Hardianto. (H-1)

 



Editor : Denny parsaulian
