Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Supardji Rasban
31/8/2025 21:11
Pascademo Anarkis TNI, Polri dan Pemkab Brebes Gelar Patroli Skala Besar Jaga Ketertiban
Iring-iringan patroli tiga pilar di Brebes  sisir titik rawan kerusuhan.(MI/Supardji Rasban)

TIGA pilar di Brebes, Jawa Tengah, yakni TNI dan Polri serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, menggelar patroli skala besar pada Minggu (31/8) sore. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Brebes tetap terjaga, pasca demo yang berlangsung anarki pada Sabtu (30/8).

Patroli gabungan ini melibatkan puluhan personel dari Polres Brebes, Kodim 0713/Brebes, dan Satpol PP. Dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Mereka menyisir sejumlah titik rawan yang menjadi lokasi kericuhan, seperti area sekitar Gedung DPRD dan Simpang Tiga Tol Brebes Timur (Brexit) dan titik titik strategis lainya.

Kapolres Brebes, AKBP Likik Ardhiansyah, melalui Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo, menyatakan bahwa patroli ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk mengantisipasi potensi ganguan Kamtibmas maupun aksi unjuk rasa susulan. "Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan situasi benar-benar kondusif. Patroli ini akan terus kami lakukan secara rutin," ujar Indra.

Dalam kegiatan ini, petugas juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan imbauan agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. "Kami juga mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang merugikan," tambah Indra.

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan daerah. "Mari kita bersama-sama menjaga Brebes agar tetap damai dan kondusif," pungkasnya. (H-1)

 

 



Editor : Denny parsaulian
