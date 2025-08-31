Mall Pusat Gaya Hidup Modern Hadir di Semarang

Ilustrasi(MI/Haryanto Mega)

SINAR Mas Land resmi membuka DP Mall Expansion di Jalan Pemuda Semarang pada Minggu (31/8) sebagai bagian dari upaya memperkuat bisnis dan menghadirkan pusat gaya hidup modern di Kota Semarang.



Ekspansi tersebut menambah fasilitas belanja sekaligus melengkapi pengalaman masyarakat yang mencari destinasi hiburan sekaligus lifestyle. VP Corporate Communication Sinar Mas Land, Atikah Sunarya, menegaskan bahwa Semarang menjadi salah satu kota paling strategis di Jawa Tengah untuk pengembangan bisnis.



“Kami melihat tingginya animo masyarakat terhadap pusat perbelanjaan dan hiburan di Semarang. Karena itu, Sinar Mas Land terus menghadirkan inovasi, salah satunya melalui pengembangan Rooms Inc dan DP Mall yang kini semakin lengkap dengan area ekspansi,” jelasnya.



Hadirnya area baru ini langsung berdampak positif pada tingkat kunjungan. General Manager DP Mall Semarang, Antonius A. Budiawan, menyebut jumlah pengunjung meningkat signifikan hingga dua kali lipat.



“Rata-rata kunjungan kini mencapai 31 ribu orang per hari, dan bisa melonjak hingga 42 ribu di akhir pekan. Tenant baru, terutama AEON Supermarket, menjadi magnet utama, namun tenant lain juga ikut merasakan dampak positif,” paparnya.



Selain menghadirkan AEON Supermarket, perluasan mal juga menawarkan beragam tenant baru di sektor kuliner hingga gaya hidup, menjadikan DP Mall sebagai destinasi belanja sekaligus pusat lifestyle modern di Semarang. Dampak ekspansi ini juga terasa pada tingkat okupansi hotel. Director of Sales Rooms Inc, Theresia Pramengnugraheni mengungkapkan adanya tren pertumbuhan yang positif.



“Meskipun perusahaan melakukan efisiensi anggaran, tingkat okupansi Rooms Inc tetap tumbuh. Ekspansi DP Mall menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut,” tuturnya.



Hal senada disampaikan Marketing Communication Rooms Inc, Aii Sotya, yang menilai sinergi antara hotel dan pusat perbelanjaan memberi nilai tambah bagi tamu maupun pengunjung.



"Kehadiran DP Mall Expansion semakin melengkapi pengalaman menginap di Rooms Inc, karena tamu tidak hanya mendapat akomodasi nyaman, tetapi juga akses langsung ke pusat belanja dan hiburan,” ujarnya.



Dengan ekspansi ini, Sinar Mas Land menegaskan komitmennya untuk menghadirkan ruang belanja dan lifestyle modern yang dapat menjadi destinasi pilihan utama masyarakat Semarang dan sekitarnya. (HT/E-4)