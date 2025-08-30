Polda Jawa Tengah Bebaskan 45 Demonstran

Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Akhmad Safuan
30/8/2025 14:19
Suasana aksi 28 Agustus 2025 di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) .(Antara Foto/Rivan Awal Lingga)

SETELAH sempat ditangkap oleh aparat kepolisian dalam kericuhan aksi massa di sejumlah tempat di Kota Semarang pada Jumat (29/8), sebanyak 45 demonstran akhirnya dibebaskan oleh Polda Jawa Tengah.

"Sudah kita bebaskan dan pulangkan 45 demonstran tadi pagi," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, Sabtu (30/8).

Para demonstran yang kini sudah keluar dari Polda Jawa Tengah, lanjut Artanto, ditangkap karena melempar dan berteriak saat menggelar aksi di depan Markas Polda Jawa Tengah. "Mereka anarkis, provokasi di depan mako (markas) dengan lempar-lempar, teriak-teriak, mengganggu ketertiban umum," kata dia.

Imbauan gubernur 
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta warga tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi. "Mendapat kabar terjadi kerusuhan yang terjadi hingga aksi pembakaran dan perusakan, kami langsung menggelar rapat forkompinda (forum koordinasi pimpinan daerah)," kata Luthfi.

Selain itu, dia juga meminta jajarannya untuk segera membersihkan puing-puing kabakaran, kaca dan batu yang berserakan di jalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. 

"Kami juga ikut empati dan keprihatinan yang mendalam atas meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan dalam aksi demo di Jakarta," tuturnya. (AS/P-2)

 



Editor : Eksa
