Polres Purwakarta menggelar Job Fair 2025

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Polres Purwakarta mengambil langkah proaktif dalam membantu pemerintah daerah mengatasi masalah pengangguran dengan menggelar kegiatan Job Fair 2025. Job Fair digelar di Mapolres Purwakarta, Rabu (27/8).
Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya mengatakan,bahwa Job Fair 2025 merupakan bentuk nyata kepedulian dan keterlibatan Polri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
"Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran Polri. Ini juga merupakan arahan Bapak Kapolda Jawa Barat dalam rangka menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Dan ini bukan hanya tentang lowongan kerja, tapi tentang membuka peluang, membangun asa, dan menunjukkan bahwa Polri siap menjadi bagian dari solusi,” kata AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya
AKBP. Anom menyebutkan Polres Purwakarta baru pertama kalinya menggelar kegiatan bursa kerja memberikan kesempatan bagi masyarakat yang selama ini mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.
Polres Purwakarta, kata Anom, dalam kegiatan bursa kerja melibatkan tujuh perusahaan dari berbagai sektor usaha yang siap menyerap tenaga kerja sebanyak 279 orang.
"Ada 11 perusahaan yang bekerja sama dengan Polres Purwakarta, dan siap menampung 279 karyawan yang berasal dari Kabupaten Purwakarta," ungkapnya.
"Kegiatan ini bertujuan menciptakan iklim investasi dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa peran Polri tidak terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga turut berkontribusi aktif dalam memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat. Serta ini menjadi bagian dari transformasi Polri sebagai mitra pembangunan masyarakat," Lanjut, Anom.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha memberikan apresiasi atas inisiatif Polres Purwakarta yang dinilai sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Inisiatif Polres Purwakarta ini luar biasa. Ini bukti bahwa kolaborasi lintas sektor bisa mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Norman.
Norman berharap adanya bursa kerja yang akan menyerap 279 orang itu akan memberikan dampak meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
"Terima kasih kepada Pak Kapolres beserta jajarannya telah membantu kami dalam menurunkan angka pengangguran serta membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang lebih efektif, dan cepat," pungkas Norman. (H-1)
