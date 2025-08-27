Marbot hingga Penjaga Rumah Ibadah di Kaltim Diganjar Perjalanan Religi Gratis

Perjalanan religi gratis bagi penjaga rumah ibadah di Kaltim.(Dok Pemprov Kaltim)

RATUSAN marbot hingga penjaga rumah ibadah para akan menjalani perjalanan religi yang merupakan bagian dari Program Gratispol Gubernur Kaltim, H Rudy Mas'ud (Harum) dan Wakil Gubernur, Seno Aji.



Kloter pertama, dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (26/8) pukul 06.30 WIB. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pesan mendalam kepada para jamaah.



"Bapak-Ibu dipilih oleh Allah untuk berangkat. Ini perjalanan bersejarah, jaga kesehatan, dan jangan lupa titipkan doa agar Kaltim selalu aman, nyaman, dan sukses,” ujar Seno, melalui keterangannya, Rabu (27/8).



Seno menitip doa khusus untuk Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud (Harum), yang tengah berada di Maroko menghadiri MTQ Internasional, serta doa untuk kepemimpinan Kaltim agar selalu diberi kekuatan.



"Kami minta doa, agar Pak Gubernur dan saya pribadi, diberi kesehatan. Sehingga dapat memimpin Kaltim dengan baik," katanya.



Program umrah gratis ini merupakan program Gratispol yang diusung Pemprov Kaltim bersama program unggulan lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kini janji tersebut telah teralisasi satu per satu. Termasuk di dalamnya, umrah gratis dan perjalan religi bagi penjaga rumah ibadah.



Plt Kabag Bina Mental Spiritual Biro Kesra, Lora Sari menjelaskan, dasar hukum program ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.157/2025.



“Tujuan utama program ini adalah memberikan penghargaan kepada marbot dan penjaga rumah ibadah non-muslim yang telah setia mengabdikan diri tanpa mengenal waktu. Ini bentuk kepedulian Pemprov Kaltim untuk memperkuat pembinaan mental spiritual umat,” jelasnya.



Tahun 2025, Pemprov Kaltim menetapkan 880 penerima penghargaan perjalanan religi. Dari jumlah tersebut, 796 orang akan direalisasikan di tahap pertama. Terdiri dari 603 orang berangkat umrah dan 193 orang nonmuslim diberangkatkan ke tempat ibadah masing-masing.



Jadwal keberangkatan dibagi ke dalam empat kloter. Kloter pertama, 26 Agustus 2025, sebanyak 211 orang. Kloter kedua, sebanyak 196 orang akan diberangkatkan pada 9 September 2025. Kloter ketiga, 96 orang akan berangkat pada 10 September 2025.



Kloter keempat sebanyak 100 orang akan diberangkatkan pada 12 September 2025. Salah satu jamaah umrah gratis, Alif Maulana, marbot muda berusia 25 tahun dari Desa Kembang Janggut, Kutai Kartanegara mengaku bersyukur dengan adanya program ini.



"Kami tidak pernah bermimpi dan menyangka bisa mendapat umrah gratis ini. Kami merasa dihargai dan diapresiasi," ungkapnya.