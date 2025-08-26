Besok, Pangkalpinang dan Bangka Gelar Pilkada Ulang

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SEBANYAK dua daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Ulang, Rabu (27/8).
Kedua daerah tersebut adalah Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang dan Pemilihan Bupati Bangka. Komisi Pemilihan Umum dua kabupaten tersebut mulai mendistribusikan logistik Pilkada Ulang, Selasa (26/8).
Seperti di Kabupaten Bangka, logistik Pilkada Ulang didistribusikan ke delapan kecamatan. Pelepasan distribusi logistik Pilkada Ulang disaksikan langsung Kemekopolkam, DKPP, Bawaslu, dan KPU RI.
Ketua KPU Bangka Sinarto mengatakan logistik Pilkada Ulang yang didistribusikan berupa kota suara, surat suara, bilik suara, dan kelengkapan lainnya
"Kita bekerja sama dengan Pos Indonesia, ada delapan truk yang akan mendistribusikan logistik ke delapan kecamatan," kata Sinarto.
Untuk jumlah surat suara yang didistribusikan sebanyak 248.857 lembar, termasuk surat suara cadangan 2,5% atau sebanyak 6.275 lembar.
"DPT kita 242.582 lembar ditambah cadangan 2,5% atau 6.275 lembar, jadi totalnya 248.857 lembar," ujarnya.
Seluruh logistik itu malam ini diinapkan ke kecamatan. Pada Rabu dini hari, logistik baru akan didistribusikan ke 458 TPS dan 1 TPS di lapas.
Sementara itu, Pj Bupati Bangka Jantani mengimbau kepada seluruh masyarakat bangka untuk menggunakan hak suara pada Pilkada Ulang besok. "Gunakan hak suara, ayo ke TPS," ajaknya.
Selain itu, dirinya berharap siapapun yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan menjadikan Bangka lebih baik dan sejahtera.
Terdapat lima pasangan calon kepala daerah (cakada) yang mengikuti Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka kali ini.
Mereka adalah Feri Insani-Syahbui, Naziarto-Usnen, Aksan-Rustam, Andi Kusuma-Budiono, dan terakhir Rato-Ramadian. (RF/E-4)
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
SEJUMLAH bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan meramaikan pemilihan kepala daerah ulang di Kabupaten Bangka dan kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel).
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
ANGGARAN untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang di dua daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) sulit untuk dikurangi berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengancam penyelenggaraan Pilkada ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PEMILIHAN Kepala Daerah Ulang di Kota Pangkalpinang, Bangkal Belitung, tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk pengamanan dari 1.526 personel kepolisian.
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
TOTAL sebanyak 13 Kandidat Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) mengambil formulir untuk mendaftar ke Dewan Pimpin Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) di dua daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan rapat pleno penetapan pilkada ulang pada Kamis (9/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved