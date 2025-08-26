Besok, Pangkalpinang dan Bangka Gelar Pilkada Ulang

Pelepasan logistik Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka.(MI/Rendy Ferdiansyah)

SEBANYAK dua daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Ulang, Rabu (27/8).

Kedua daerah tersebut adalah Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang dan Pemilihan Bupati Bangka. Komisi Pemilihan Umum dua kabupaten tersebut mulai mendistribusikan logistik Pilkada Ulang, Selasa (26/8).

Seperti di Kabupaten Bangka, logistik Pilkada Ulang didistribusikan ke delapan kecamatan. Pelepasan distribusi logistik Pilkada Ulang disaksikan langsung Kemekopolkam, DKPP, Bawaslu, dan KPU RI.

Baca juga : PDIP akan Copot Kader yang Duduk di DPRD Jika Kalah di Pilkada Ulang

Ketua KPU Bangka Sinarto mengatakan logistik Pilkada Ulang yang didistribusikan berupa kota suara, surat suara, bilik suara, dan kelengkapan lainnya

"Kita bekerja sama dengan Pos Indonesia, ada delapan truk yang akan mendistribusikan logistik ke delapan kecamatan," kata Sinarto.

Untuk jumlah surat suara yang didistribusikan sebanyak 248.857 lembar, termasuk surat suara cadangan 2,5% atau sebanyak 6.275 lembar.

Baca juga : Dua Daerah di Babel Dimenangkan Kotak Kosong, KPU Laksanakan Pleno Pilkada Ulang

"DPT kita 242.582 lembar ditambah cadangan 2,5% atau 6.275 lembar, jadi totalnya 248.857 lembar," ujarnya.

Seluruh logistik itu malam ini diinapkan ke kecamatan. Pada Rabu dini hari, logistik baru akan didistribusikan ke 458 TPS dan 1 TPS di lapas.

Sementara itu, Pj Bupati Bangka Jantani mengimbau kepada seluruh masyarakat bangka untuk menggunakan hak suara pada Pilkada Ulang besok. "Gunakan hak suara, ayo ke TPS," ajaknya.

Selain itu, dirinya berharap siapapun yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan menjadikan Bangka lebih baik dan sejahtera.

Terdapat lima pasangan calon kepala daerah (cakada) yang mengikuti Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka kali ini.

Mereka adalah Feri Insani-Syahbui, Naziarto-Usnen, Aksan-Rustam, Andi Kusuma-Budiono, dan terakhir Rato-Ramadian. (RF/E-4)