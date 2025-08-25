Harga Bawang Merah di Padang Panjang Turun Signifikan

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Harga bawang merah di Kota Padang Panjang mengalami penurunan cukup tajam pada minggu ketiga Agustus 2025. Dari sebelumnya Rp56.667 per kilogram, kini turun sebesar Rp12.500 menjadi Rp44.167/kg.
Analis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Padang Panjang Chandra Erfiko menyebutkan, penurunan harga tersebut dipengaruhi mulai melimpahnya stok bawang merah yang masuk ke pasar.
“Pasokan yang terus masuk dari daerah penghasil cukup membantu menekan harga. Kondisi ini perlu terus dijaga agar stabilitas harga bawang merah tetap terkontrol di tingkat konsumen,” ujarnya, Senin (25/8).
Selain bawang merah, beberapa komoditas lain juga ikut mengalami penurunan harga. Daging ayam broiler turun dari Rp30.167 menjadi Rp29.667/kg. Bawang daun terkoreksi dari Rp23 ribu menjadi Rp22.300/kg.
Penurunan juga terjadi pada terong dari Rp11.300 menjadi Rp10.700/kg. Seledri dari Rp43.700 menjadi Rp40 ribu/kg. Bawang bombai yang kini dijual Rp34 ribu dari sebelumnya Rp35.700/kg.
Untuk komoditas protein hewani, harga ikan kembung berkurang dari Rp73.333 menjadi Rp70 ribu/kg. Sementara itu, harga jeruk juga turun dari Rp16.500 menjadi Rp15.500/kg.
Kendati demikian, ada pula komoditas yang justru mengalami kenaikan harga. Beras kualitas I misalnya, naik tipis dari Rp16.584 menjadi Rp16.750/kg. Harga telur ayam ras juga naik dari Rp28.567 menjadi Rp28.817/kg.
Untuk cabai-cabaian, cabai rawit bergerak naik dari Rp40.017 menjadi Rp41.650/kg. Sedangkan cabai merah dari Rp42.667 menjadi Rp45.500/kg. Jagung pipilan pun ikut terkerek dari Rp7.750 menjadi Rp8.000/kg.
“Secara umum, kenaikan harga pada minggu ketiga Agustus ini belum berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” jelas Chandra.
Dari total 48 komoditas yang dipantau, katanya, sebanyak 13 komoditas tercatat berfluktuasi. Delapan di antaranya mengalami penurunan harga dan lima lainnya naik. Mayoritas komoditas utama masih relatif stabil.
Beras kualitas II tetap bertahan pada harga Rp16 ribu/kg. Beras kualitas III Rp15 ribu/kg. Gula pasir Rp18.150/kg. Tepung terigu segitiga biru Rp13 ribu/kg. Serta daging sapi Rp141.667/kg. Harga ayam kampung dan telur kampung juga tidak berubah.
Untuk kebutuhan dapur lainnya, cabai hijau stabil di harga Rp44.667/kg. Kacang kedelai Rp11 ribu/kg. Kacang hijau Rp26 ribu/kg. Kacang tanah Rp28 ribu/kg
Minyak goreng juga tidak mengalami perubahan, masing-masing kemasan sederhana Rp17 ribu/liter, kemasan premium Rp22 ribu/liter, dan curah Rp18.667/kg.
“Secara keseluruhan harga pangan di Padang Panjang masih terkendali. Fluktuasi harga yang terjadi masih dalam batas wajar,” tutup Chandra. (H-1)
Di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie misalnya, ada sekitar 50 hektare (ha) lahan di sawah ditanami bawang merah.
Petani bawang merah di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dan sekitarnya kini tersenyum lebar. Itu karena harga bahan bumbu masakan itu terus naik.
Untuk bawang merah menjadi Rp46.278 per kilogram (kg) sebelumnya Rp52.150 per kg, sedangkan cabai rawit merah Rp49.642 per kg turun dari sebelumnya Rp54.267 per kg.
TIDAK ada pilihan lain, petani bawang merah di kawasan Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, harus mempercepat panen.
Harga bawang merah dan putih di Pasar Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, juga mengalami kenaikan cukup signifikan mencapai Rp20 ribu per kilogram.
Kunci keberhasilan program ketahanan pangan terletak pada kolaborasi seluruh elemen, khususnya Forkopimda. Ia pun mengapresiasi kekompakan Forkopimda Kota Padang Panjang
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang memulai proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada pada Kamis (31/10).
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap hasil kerja TPPS dari tingkat kota hingga kelurahan.
BERAS menjadi salah satu komoditas yang naik di Kota Padang Panjang, Sumatra Barat (Sumbar) yang diakibatkan oleh cuaca yang tak menentu dan curah hujan yang meningkat dan kurangnya pasokan.
HARGA beras di Padang Panjang, Sumatra Barat, enggan turun. Saat ini, harga beras kualitas I diperdagangkan Rp17.084/kg. Beras kualitas II Rp16.167/kg.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved