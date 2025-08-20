Harga Tinggi, Petani di Aceh Ramai-Ramai Menanam Bawang Merah

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KARENA harga tinggi, petani di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, ramai-ramai menanam bawang merah. Mereka ingin terus menikmati kegembiraan dari hasil panen bawang merah.
Itu sebabnya cukup banyak petani yang kembali menanam lagi palawija bahan bumbu masakan tersebut. Padahal mereka baru dua pekan lalu berakhir memanen.
Amatan Media Indonesia, di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie misalnya, ada sekitar 50 hektare (ha) lahan di sawah ditanami bawang merah. Sebagian besar lokasinya merupakan lahan sawah aktif yang pada musim gadu (musim tanam tahap kedua) kali ini tidak ditanam.
"Baru pekan lalu kami panen tahap pertama. Sekarang sudah olah tanah lagi untuk tahap berikutnya," tutur Muhammad Amin, Selasa (19/8).
Dikatakan Muhammad Amin, semakin ramai petani setempat menanam bawang merah diantaranya karena kawasan itu dekat perairan Selat Malaka yang kondisi tanahnya berpasir. Lalu sesuai dengan kandungan tanah yang diperlukan tanaman bawang merah.
"Ada juga yang mengatatakan iklim mikro sangat cocok dengan bawang merah," tutur petani lainnya.
Karena hasil produksi bawang merah cukup baik dan harga bertahan tinggi, petani yang menanampun semakin banyak. Hal itu sangat positif untuk menutupi kebutuhan pasar lokal danenuhi permintaan pasar Sumatera Utara dan sekitarnya.
"Ada juga petani yang sudah dia kali pamen dalam tiga bulan terakhir" tutur Mustamar, Kasubbag Keuangan, Kantor Camat Simpang Tiga. (H-2)
Petani bawang merah di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dan sekitarnya kini tersenyum lebar. Itu karena harga bahan bumbu masakan itu terus naik.
Untuk bawang merah menjadi Rp46.278 per kilogram (kg) sebelumnya Rp52.150 per kg, sedangkan cabai rawit merah Rp49.642 per kg turun dari sebelumnya Rp54.267 per kg.
TIDAK ada pilihan lain, petani bawang merah di kawasan Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, harus mempercepat panen.
Harga bawang merah dan putih di Pasar Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, juga mengalami kenaikan cukup signifikan mencapai Rp20 ribu per kilogram.
SEJAK sepekan terakhir, harga bawang merah di kawasan Provinsi Aceh kian melambung. Padahal, dua pekan lalu bahan rempah itu juga sudah mengalami kenaikan harga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved