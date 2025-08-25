Parkir Mahal Rp50 Ribu Jadi PR Festival Pacu Jalur Tahun Depan

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BIAYA parkir kendaraan yamg sangat mahal dari Rp25 ribu hingga Rp50 ribu dalam Festival Pacu Jalur 2025 menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah setempat. Termasuk pengalihan jalur lalu lintas yang ruwet sehingga mengakibatkan kemacetan di sepanjang lokasi acara Festival Pacu Jalur.
"Parkir mobil di lokasi Festival Pacu Jalur sangat tidak masuk. Kami dipungut Rp50 ribu tanpa tiket parkir. Mencari tempat parkir juga susah," keluh Lestari, warga Pekanbaru, Senin (25/8).
Ia meminta pemerintah bisa mengevaluasi persoalan parkir di sekitar lokasi Festival Pacu Jalur di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menjadi lebih baik lagi pada tahun depan. Terlebih lagi, acara Festival Pacu Jalur telah menyedot perhatian nasional bahkan internasional.
"Masalah parkir ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah setempat. Selain itu, masalah penginapan dan hotel yang masih sedikit. Banyak wisatawan yang harus menginap serta beristirahat di SPBU dan masjid," ungkapnya.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing telah memasang poster tarif parkir resmi selama event Festival Pacu Jalur. Tarif resmi itu ditetapkan atas dasar Perda No.1 tahun 2024, yaitu untuk roda dua Rp5 ribu, roda empat Rp25 ribu, dan roda enam Rp30 ribu. Namun faktanya tetap ada pungutan parkir hingga Rp50 ribu per mobil.
Sementara Bupati Kuansing Suhardiman Amby saat dikonfirmasi oleh Media Indonesia lewat pesat Whatsapp tidak kunjung membalas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari pemerintah setempat terkait tarif parkir yang mahal dalam event Festival Pacu Jalur 2025. (RK/E-4)
Melly mengungkapkan rasa haru dan cintanya kepada para penonton yang menyambutnya dengan penuh hangat.
ADA yang istimewa pada Festival Pacu Jalur 2025 yang digelar pada bulan Agustus bertepatan dengan suasana HUT ke-80 RI.
Kemenpora sangat mengapresiasi dengan adanya Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menyatakan bahwa Festival Pacu Jalur bukan hanya sebuah perhelatan budaya biasa, melainkan simbol kekayaan tradisi yang mampu terus berkembang.
MENTERI Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa Festival Pacu Jalur telah menjadi simbol keberhasilan pariwisata Indonesia yang tak hanya dikenal secara nasional.
LAGA final Festival Pacu Jalur tingkat nasional 2025 berlangsung sengit antara Bintang Emas Cahaya Intan 2023 menghadapi Tuah Datuk Keramat Imbang di Alam.
ADA yang istimewa pada Festival Pacu Jalur 2025 yang digelar pada bulan Agustus bertepatan dengan suasana HUT ke-80 RI.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menyatakan bahwa Festival Pacu Jalur bukan hanya sebuah perhelatan budaya biasa, melainkan simbol kekayaan tradisi yang mampu terus berkembang.
MENTERI Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa Festival Pacu Jalur telah menjadi simbol keberhasilan pariwisata Indonesia yang tak hanya dikenal secara nasional.
GUBERNUR Riau Abdul Wahid menargetkan Festival Pacu Jalur 2025 dapat diikuti sekitar 1,5 juta penonton dan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp75 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved