Riau Targetkan Festival Pacu Jalur 2025 Hasilkan Rp75 Miliar Perputaran Uang

Festival Pacu Jalur, Riau.(MI/Rudi Kurniawansyah)

GUBERNUR Riau Abdul Wahid menargetkan Festival Pacu Jalur 2025 dapat diikuti sekitar 1,5 juta penonton dan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp75 miliar. Festival Pacu Jalur 2025 telah resmi dimulai kemarin, Rabu (20/8) dan berlangsung selama lima hari hingga 24 Agustus mendatang. Sebanyak 228 perahu jalur tradisional di Tepian Narosa, Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

“Insya Allah, tahun ini kita targetkan jumlah penonton lebih kurang 1,5 juta orang. Jika satu orang saja membelanjakan Rp50 ribu, maka perputaran uang dapat mencapai lebih dari Rp75 miliar,” kata Gubernur Riau Abdul Wahid, Kamis (21/8).

Ia menjelaskan, dampak ekonomi Festival Pacu Jalur sangat signifikan, terutama bagi pelaku UMKM, pedagang, sektor transportasi, perhotelan, dan pariwisata. Namun, keberhasilan itu tidak akan bermakna tanpa dukungan pelayanan dan kerja sama yang baik.

Baca juga : Festival Pacu Jalur Jadi Ikon Wisata Tanah Air

“Dunia sedang menilai kita. Mari tunjukkan keramahan melayu, pelayanan terbaik, serta wajah Riau yang santun dan bersahaja. Dengan begitu, pacu jalur bukan sekadar pesta rakyat, tetapi menjadi berkah pariwisata dan pendorong marwah ekonomi masyarakat Kuantan Singingi,” jelasnya.

Sementara Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing dan Pemerintah Provinsi (Pemrpv) Riau atas kerja keras mereka dalam menyelenggarakan Festival Pacu Jalur 2025.

Transformasi Budaya dan Tradisi

Widiyanti mengaku bangga bisa hadir dan menyaksikan langsung festival budaya serta olahraga tradisional terbesar di Riau tersebut.

Baca juga : Terbang ke Riau, Wapres Gibran akan Lakukan Flag Off di Festival Pacu Jalur

Widiyanti juga memuji Festival Pacu Jalur sebagai contoh nyata keberhasilan sebuah tradisi yang mampu bertransformasi menjadi ikon budaya sekaligus magnet wisata. Ia menegaskan, Kementerian Pariwisata akan terus memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan kualitas festival ini.

"Saya berbahagia dapat hadir bersama masyarakat Provinsi Riau khususnya Kuantan Singingi menyaksikan langsung salah satu festival budaya dan olahraga tradisional terbesar di provinsi Riau," kata Widiyanti.

Kebanggaan Widiyanti semakin besar ketika tradisi pacu jalur ditampilkan di Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Menurutnya, semangat gotong royong yang menjadi esensi dari festival ini sangat sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan daerah.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta seluruh masyarakat atas dedikasi dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan Festival Pacu Jalur," ujarnya.

Salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata tahun 2025, yakni 'Event by Indonesia', menjadi landasan untuk mendukung acara-acara berkelas dunia di tanah air. Widiyanti melihat pacu jalur sebagai salah satu inisiatif strategis yang berpotensi besar untuk diorbitkan di kancah global.

Pacu Jalur di Kuansing, Riau, adalah tradisi yang berakar kuat dari masyarakat dan kini mendunia. Sejak 2022, festival ini secara konsisten masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) yang didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata.

Pada 2024, pacu jalur bahkan berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan menembus jajaran Top 10 KEN. Prestasi ini menunjukkan festival ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memiliki daya tarik wisata yang luar biasa, sejalan dengan visi pemerintah untuk memajukan pariwisata berbasis tradisi.

"Siapa yang kini tidak kenal pacu jalur. Belakangan ini, pacu jalur benar-benar menjadi sorotan dunia. Bahkan artis dan musisi internasional ikut memeriahkan dan menyebarkan semangat pacu jalur serta fenomena 'aura farming'," pungkasnya. (RK/E-4)