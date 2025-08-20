Terbang ke Riau, Wapres Gibran akan Lakukan Flag Off di Festival Pacu Jalur

Headline
FESTIVAL Pacu Jalur 2025 rencananya akan turut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (20/8) siang. Sementara itu, kegiatan Festival Pacu Jalur yang dipusatkan di Tepian Narosa, Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, akan berlangsung selama lima hari pada 20-24 Agustus dan diprediksi akan dikunjungi ribuan wisatawan dari dalam dan luar negeri.
Gubernur Riau Abdul Wahid membenarkan Festival Pacu Jalur 2025 akan dibuka secara langsung oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka melalui pelambaian bendera atau flag off guna menandai dimulainya lomba.
"Pembukaan Pacu Jalur Nasional pada siang hari akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Gubernur Riau Abdul Wahid.
Sebelum pembukaan resmi oleh Wapres Gibran, serangkaian acara telah disiapkan untuk menyambut kemeriahan festival. Gubernur Abdul Wahid menugaskan Wakil Gubernur (Wagub) Riau SF Hariyanto untuk membuka rangkaian awal acara.
"Iya benar, Pak Wagub dijadwalkan membuka acara festival pada pagi hari," ujar Abdul Wahid.
Rangkaian pembukaan pada pagi hari diawali dengan pawai budaya dan parade jalur yang memukau. Selain itu, akan ada pertunjukan seni tradisional Kuansing serta prosesi adat melayu Riau yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kecamatan di Kuansing.
Sementara Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto berada di Taluk Kuantan untuk pembukaan awal. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid bersama jajaran Forkopimda Riau akan berada di Pekanbaru bertugas menyambut kedatangan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Setelah itu, rombongan Wapres akan langsung bertolak ke Taluk Kuantan untuk menghadiri acara pembukaan resmi Pacu Jalur tingkat nasional. Rombongan Wapres Gibran akan disambut oleh Wagub Riau SF Hariyanto dan sejumlah pejabat daerah setempat.
Puncak dari Festival Pacu Jalur adalah perlombaan perahu tradisional pacu jalur yang diadakan di di Tepian Narosa, Sungai Kuantan. Setiap tim pacu jalur akan beradu cepat untuk mencapai garis finish untuk memperebutkan trofi juara.
Sedangkan para penonton akan memadati pinggiran Sungai Kuantan untuk menyaksikan perlombaan pacu jalur yang sarat akan semangat sportivitas dan kebersamaan.
Diketahui, popularitas pacu jalur semakin meningkat setelah viralnya tren 'aura farming' yang memperlihatkan aksi seorang anak bernama Dikha yang menari di atas jalur atau perahu. Video tersebut menarik perhatian banyak pengguna media sosial di seluruh dunia. Adapun budaya pacu jalur telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia. (RK/E-4)
