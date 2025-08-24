Bintang Cahaya Emas Juara Nasional Festival Pacu Jalur 2025

Headline
LAGA final Festival Pacu Jalur tingkat nasional 2025 berlangsung sengit antara Bintang Emas Cahaya Intan 2023 menghadapi Tuah Datuk Keramat Imbang di Alam.
Hasilnya, Bintang Emas Cahaya Intan 2023 keluar sebagai juara baru berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu dan berhak mengangkat piala bergilir dari Menteri Pariwisata.
Perjalanan ke final, Bintang Emas Cahaya Intan 2023 menumbangkan Panglimo Rimbo Piako di semifinal.
Sementara Tuah Datuk Keramat Imbang di Alam, utusan darI kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memastikan tiket ke final usai menaklukkan Buayo Danau di pancang enam. Namun, di babak puncak, mereka harus puas hanya di posisi runner-up.
Perebutan posisi ketiga juga tak kalah menarik. Panglimo Rimbo Piako berhasil mengalahkan Buayo Danau dan mengunci tempat ketiga.
Meski finish di pada posisi keempat, Buayo Danau mencatat prestasi mengejutkan. Pasalnya, selalu kalah di empat rayon sebelumnya, namun mampu tembus empat besar di tingkat nasional.
Festival ini turut disaksikan langsung oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amb. Dalam imbauannya dari tribun utama, ia mengajak seluruh pendukung untuk menjaga ketertiban dan keamanan, mengingat pacu jalur adalah event budaya, bukan sekadar pertandingan.
Ia juga mengharapkan seluruh pendukung, baik yang menang maupun kalah, menerima hasil Festival Pacu Jalur 2025 dengan lapang dada, demi menjaga nilai-nilai budaya dan sportivitas.
“Kita lebih mengedepankan rasa persaudaraan dan gotong royong. Ini adalah perlombaan budaya orang Kuansing. Mari kita hormati adat dan hasil pertandingan,” kata Suhardiman, Minggu (24/8). (RK/E-4)
BIAYA parkir kendaraan yamg sangat mahal dari Rp25 ribu hingga Rp50 ribu dalam Festival Pacu Jalur 2025 menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah setempat.
ADA yang istimewa pada Festival Pacu Jalur 2025 yang digelar pada bulan Agustus bertepatan dengan suasana HUT ke-80 RI.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menyatakan bahwa Festival Pacu Jalur bukan hanya sebuah perhelatan budaya biasa, melainkan simbol kekayaan tradisi yang mampu terus berkembang.
MENTERI Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa Festival Pacu Jalur telah menjadi simbol keberhasilan pariwisata Indonesia yang tak hanya dikenal secara nasional.
GUBERNUR Riau Abdul Wahid menargetkan Festival Pacu Jalur 2025 dapat diikuti sekitar 1,5 juta penonton dan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp75 miliar.
