Bintang Cahaya Emas Juara Nasional Festival Pacu Jalur 2025

Laga final Festival Pacu Jalur 2025.(MI/Rudi Kurniawansyah)

LAGA final Festival Pacu Jalur tingkat nasional 2025 berlangsung sengit antara Bintang Emas Cahaya Intan 2023 menghadapi Tuah Datuk Keramat Imbang di Alam.

Hasilnya, Bintang Emas Cahaya Intan 2023 keluar sebagai juara baru berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu dan berhak mengangkat piala bergilir dari Menteri Pariwisata.

Perjalanan ke final, Bintang Emas Cahaya Intan 2023 menumbangkan Panglimo Rimbo Piako di semifinal.

Sementara Tuah Datuk Keramat Imbang di Alam, utusan darI kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memastikan tiket ke final usai menaklukkan Buayo Danau di pancang enam. Namun, di babak puncak, mereka harus puas hanya di posisi runner-up.

Perebutan posisi ketiga juga tak kalah menarik. Panglimo Rimbo Piako berhasil mengalahkan Buayo Danau dan mengunci tempat ketiga.

Meski finish di pada posisi keempat, Buayo Danau mencatat prestasi mengejutkan. Pasalnya, selalu kalah di empat rayon sebelumnya, namun mampu tembus empat besar di tingkat nasional.

Festival ini turut disaksikan langsung oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amb. Dalam imbauannya dari tribun utama, ia mengajak seluruh pendukung untuk menjaga ketertiban dan keamanan, mengingat pacu jalur adalah event budaya, bukan sekadar pertandingan.

Ia juga mengharapkan seluruh pendukung, baik yang menang maupun kalah, menerima hasil Festival Pacu Jalur 2025 dengan lapang dada, demi menjaga nilai-nilai budaya dan sportivitas.

“Kita lebih mengedepankan rasa persaudaraan dan gotong royong. Ini adalah perlombaan budaya orang Kuansing. Mari kita hormati adat dan hasil pertandingan,” kata Suhardiman, Minggu (24/8). (RK/E-4)