Rapper Melly Mike Tampil di Malam Penutupan Festival Pacu Jalur 2025

RAPPER asal Amerika Serikat (AS) Melly Mike menunaikan janjinya untuk tampil langsung di Festival Pacu Dayung 2025 di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Melly Mike dengan lagunya "Young, Black & Rich" yang menjadi musik latar saat viralnya trend Aura Farming Pacu Jalur dengan bocah penari Rayyan Arkan Dikha, sukses menghibur ribuan masyarakat yang menonton malam penutupan Festival Pacu Jalur 2025 di Taman Jalur, Kuansing.

Sebagai bintang tamu utama, Melly Mike membuka penampilan dengan lagu-lagu hits yang membangkitkan semangat penonton. Saat ia melantunkan “Young Black & Rich”, suasana semakin meriah.

Penonton larut dalam hentakan musik yang berpadu dengan tarian kolaboratif Aura Farming Pacu Jalur. Tarian tersebut dipandu langsung oleh Rayyan Arkhan Dikha, menjadi simbol sinergi antara budaya tradisional dan modernitas.

Dari atas panggung Melly Mike menyapa seluruh penonton. Kemudian, ia turun ke bawah panggung agar lebih dekat dengan penonton. Melly Mike lalu menyapa dengan salam kayuah, sapaan penuh semangat khas Pacu Jalur.

"Halo Indonesia, apakabar? Salam Kayuah," sapa Melly Mike ditemana Dikha.

Melly mengungkapkan rasa haru dan cintanya kepada para penonton yang menyambutnya dengan penuh hangat. Ia menyebut, ramah tamah warga lokal membuat semakin jatuh hati dengan Kuansing.

"Kepada masyarakat Indonesia dan warga Kuansing, anda memiliki hati saya. Sejak saya tiba, anda telah membuat saya merasa sangat diterima. Kebaikan, senyuman, dan kemurahan hati anda, sungguh membuat saya merasa seperti pulang ke rumah sendiri," ungkapnya.

Ia menuturkan, sejak awal dirinya tidak pernah merasa sebagai orang asing di Indonesia. Kehangatan masyarakat begitu tulus dan sangat menyentuh.

"Saya tidak merasakan apapun selain cinta di sini. Dan saya harap anda melihat saya tidak hanya sebagai tamu, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli dengan tempat ini karena anda semuanya seperti keluarga," ujarnya.

Melly juga mengungkapkan sangat bersyukur dapat hadir dan menyaksikan secara langsung kemegahan tradisi pacu jalur, yang tidak hanya menjadi perlombaan tetapi juga warisan budaya menyatukan masyarakat. Pengalaman di Kuansing akan selalu menjadi bagian berharga dalam hidupnya.

"Ini merupakan sebuah kehormatan, terima kasih telah menerima saya. Saya sangat berharap bisa kembali lagi suatu hari nanti. Saya sangat mencintai ini dan saya sangat mencintai kalian semua, sampai jumpa," tuturnya.(H-2)