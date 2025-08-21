Menpora: Festival Pacu Jalur Jadi Ajang Pencarian Bibit Baru Atlet Dayung Nasional

Peserta beradu kecepatan saat Festival Pacu Jalur 2025 di Sungai Kuantan, Kabupaten Singingi, Riau, Rabu (20/8).(ANTARA/HADLY VAVALDI)

MENTERI Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mengapresiasi Festival Pacu Jalur 2025 sebagai ajang pencarian bibit baru atlet dayung nasional.

Dito mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dengan adanya Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Ia menyebut walaupun pacu jalur merupakan olahraga tradisional, namun dari hal tersebut akan lahir atlet dayung yang patut diberi perhatian lebih.

Baca juga : Menpora Pastikan Beri Dukungan untuk NTB Terkait PON 2028

"Ajang ini bisa menjadi wadah pencarian bakat atlet dayung untuk nasional, khususnya di dragon boat. Dan kita tahu juga selama penyelenggaraan PON, tim dayung asal Riau selalu juara," kata Dito dalam keterangannya.

Selain memiliki potensi olahraga, Dito juga menyebutkan pacu jalur juga memiliki potensi lain mengingat sempat menjadi sorotan lewat tarian mereka. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu pacu jalur sempat mendapatkan perhatian global setelah viral tarian 'aura farming'.

"Saya sangat mendukung agar Festival Pacu Jalur 2025 kedepannya bisa berkembang lebih baik. Apalagi jogetanya aura farming-nya sudah viral dan mendunia," ujarnya.

Baca juga : Indonesia Siap Gelar SEA U-18/U-20 2025, Menpora Dukung Bidding Asia U-18 2027

"Ke depan saya bersama Menteri Pariwisata akan berkoordinasi untuk mengembangkan acara ini, salah satunya seperti adanya pembangunan infrastruktur untuk tribun penonton yang nantinya akan dibangun oleh Kementerian PU," tambah Menpora Dito.

Festival Pacu Jalur 2025 juga menghadirkan penampilan budaya dan hiburan, salah satunya bocah penari pacu jalur yang viral dan diundang di Istana Kepresidenan pada 17 Agustus lalu, Rayyan Arkan Dikha.

Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, festival yang berlangsung hingga 24 Agustus 2024 ini juga menghadirkan rapper asal Amerika Serikat Melly Mike, yang dikenal dengan lagu 'Young Black and Rich' pada malam penutupan festival. (I-3)