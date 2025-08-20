Khawatir Ditunggangi Masalah Politik, Rencana Demontrasi Jilid II di Pati Dibatalkan

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Husein ( berkaos hitam) saat mengadang Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Riyoso jelang demontrasi Rabu (13/8)(MI/AKHMAD SAFUAN)

RENCANA aksi demontrasi jilid kedua pada Senin (25/8) di depan Gedung DPRD Pati untuk mengawal Pansus Hak Angket pemazulan bupati dibatalkan, setelah koordinator Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu Ahmad Husein berkomunikasi dengan Bupati Pati Sudewo.

Pemantauan Media Indonesia Rabu (20/8) suasana sosial dan politik di Kabupaten Pati kembali panas, sesama inisiatif Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai tidak sejalan terkait pendongkelan terhadap Bupati Pati Sudewo yang kini masih bergulir di DPRD Pati dengan membentuk Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu Ahmad Husein yang sehari sebelumnya mendirikan Posko mengawal Hak angket, akan kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pati pada Senin (25/8) untuk mendesak percepatan Pansus Hak Angket DPRD Pati, kini melempem dan membatalkan rencana tersebut.

Baca juga : Pastikan Pemkab Pati tidak Lumpuh, Gubernur Gelar Rapat Terbatas

"Kita batalkan demontrasi di Gedung DPRD Pati, setelah saya berkomunikasi melalui vidio call dengan Bupati Pati kemarin," ujar Ahmad Husain Selasa (19/8) malam.

Pembatalan aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Pati, menurut Ahmad Husain, karena melihat tujuan aksi dilakukan telah melenceng dari tujuan semula dan ada kekhawatiran ditunggangi masalah politik, sehingga mukai sekarang tidak lagi mau terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tersebut.

Meskipun enggan membeberkan pembicaraan dengan Bupati Pati Sudewo, menurut Ahmad Husein, langkah diambil dengan membatalkan aksi demontrasi Senin (25/8) setelah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang. "Saya sudah tidak mau terlibat lagi kegiatan teman-teman, terserah apa mereka menilai," imbuhnya.

Baca juga : Istana Bantah Demo soal PBB 250 Persen di Pati Dampak Efisiensi

Sementara itu dalam pernyataan pers Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono tidak menanggapi batalnya demontrasi jilid kedua yangvajan dilaksanakan Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu yang dipimpin Ahmad Husein, namun mengaku saat ini sedang menggalang rencana aksi demontrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saat ini kami sedang menyusun langkah untuk berangkat ke Jakarta melakukan demontrasi ke KPK untuk mendorong percepatan pengusutan dugaan korupsi Bupati Pati Sudewo," ujar Supriyono.

Aksi demontrasi di depan Gedung KPK, ungkap Supriyono, direncanakan pada akhir Agustus mendatang dan jumlah peserta yang belum diketahui, karena untuk mendukung kegiatan ini masih mencari sponsor untuk akomodasi yang dibutuhkan. "Kita masih menyusun langkah untuk ke Jakarta," imbuhnya. (H-2)