ASN dan Bupati Annisa Bersatu dalam Canda Tawa dalam Fun Game Meriahkan HUT ke-80 RI

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Selepas salat Ashar, Sabtu (16/8), halaman Kantor Bupati Dharmasraya mendadak riuh. Ratusan ASN bersorak mendukung rekan-rekannya yang ikut fun game dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, tidak sekadar menonton. Ia turun langsung menjadi peserta. Salah satu yang paling seru adalah pacu karung. Di lomba ini, Annisa berhadapan dengan dua sesama Srikandi Dharmasraya: Kepala Dinas Kesehatan Yosta Defina dan Kepala Dinas Perkimtan Silaturahim.
Sorak-sorai ASN semakin pecah ketika tiga perempuan tangguh itu berlari dengan karung, melompat-lompat sambil menjaga keseimbangan. Annisa berhasil mencapai garis akhir lebih dulu, disambut tepuk tangan meriah.
Keseruan berlanjut ke lomba tarik tambang. Annisa masuk dalam tim eselon II. Dengan semangat juang yang membara, mereka berhasil menumbangkan lawan dan kembali meraih kemenangan.
Tidak ketinggalan, estafet sarung menambah gelak tawa dan kebersamaan. ASN yang biasanya serius di meja kerja kini terlihat cair, saling mendukung, bahkan tak jarang tertawa terpingkal-pingkal karena tingkah kocak rekan setim. “Semangat 17 Agustus itu bukan hanya upacara dan bendera. Tapi juga soal kebersamaan, kerja sama, dan kekompakan. ASN adalah keluarga besar saya, dan sore ini kita tunjukkan bahwa kita bisa kuat kalau bersama-sama,” ujar Annisa.
Kemeriahan semakin terasa dengan bertabur doorprize yang disponsori Bank Nagari Pulau Punjung. Dari hadiah hiburan hingga peralatan rumah tangga, semuanya menambah semarak suasana.
Dalam kesempatan itu Bupati juga memberi kesempatan para ASN yang ingin mengabadikan momen itu bersama dirinya.
Fun game sederhana itu menghadirkan pesan mendalam: pemimpin dan ASN adalah satu kesatuan, bukan sekadar atasan dan bawahan. Semangat kemerdekaan yang ke-80 pun dirayakan dengan tawa, peluh, dan rasa kekeluargaan di Dharmasraya. (H-1)
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
Peluncuran layanan ini turut dihadiri oleh Forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Dharmasraya, serta perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan.
Dalam edaran tersebut, Bupati menekankan pentingnya mencegah segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas penyelenggara negara.
Tidak hanya itu, produk turunan seperti tepung beras dan makanan berbasis beras juga akan dikembangkan.
Guna menghindari jalur jalan yang putus dan kemacetan panjang, jenis kendaraan roda empat dan sepeda motor, disarankan mencari jalur-jalur jalan pintas yang layak tempuh.
Nagari Ampang Kuranji memiliki komitmen bisa memperkuat ekonomi di tahun 2025. Oleh karena itu, wajib mendukung potensi-potensi yang ada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved