ASN dan Bupati Annisa Bersatu dalam Canda Tawa dalam Fun Game Meriahkan HUT ke-80 RI

(MI/Yose Hendra)

Selepas salat Ashar, Sabtu (16/8), halaman Kantor Bupati Dharmasraya mendadak riuh. Ratusan ASN bersorak mendukung rekan-rekannya yang ikut fun game dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, tidak sekadar menonton. Ia turun langsung menjadi peserta. Salah satu yang paling seru adalah pacu karung. Di lomba ini, Annisa berhadapan dengan dua sesama Srikandi Dharmasraya: Kepala Dinas Kesehatan Yosta Defina dan Kepala Dinas Perkimtan Silaturahim.

Sorak-sorai ASN semakin pecah ketika tiga perempuan tangguh itu berlari dengan karung, melompat-lompat sambil menjaga keseimbangan. Annisa berhasil mencapai garis akhir lebih dulu, disambut tepuk tangan meriah.

Keseruan berlanjut ke lomba tarik tambang. Annisa masuk dalam tim eselon II. Dengan semangat juang yang membara, mereka berhasil menumbangkan lawan dan kembali meraih kemenangan.

Tidak ketinggalan, estafet sarung menambah gelak tawa dan kebersamaan. ASN yang biasanya serius di meja kerja kini terlihat cair, saling mendukung, bahkan tak jarang tertawa terpingkal-pingkal karena tingkah kocak rekan setim. “Semangat 17 Agustus itu bukan hanya upacara dan bendera. Tapi juga soal kebersamaan, kerja sama, dan kekompakan. ASN adalah keluarga besar saya, dan sore ini kita tunjukkan bahwa kita bisa kuat kalau bersama-sama,” ujar Annisa.

Kemeriahan semakin terasa dengan bertabur doorprize yang disponsori Bank Nagari Pulau Punjung. Dari hadiah hiburan hingga peralatan rumah tangga, semuanya menambah semarak suasana.

Dalam kesempatan itu Bupati juga memberi kesempatan para ASN yang ingin mengabadikan momen itu bersama dirinya.

Fun game sederhana itu menghadirkan pesan mendalam: pemimpin dan ASN adalah satu kesatuan, bukan sekadar atasan dan bawahan. Semangat kemerdekaan yang ke-80 pun dirayakan dengan tawa, peluh, dan rasa kekeluargaan di Dharmasraya. (H-1)