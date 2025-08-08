Prada Lucky Diduga Tewas Dianiaya, Orangtua: Hukum Mati Pelaku

Headline
ORANGTUA Prada Lucky Namo, seorang prajurit TNI muda yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh seniornya, menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman mati.
Permintaan ini disampaikan Sersan Mayor Christian Namo, ayah korban, saat ditemui di Kupang pada Jumat (8/8). Ia mengharapkan negara turun tangan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian putranya yang baru dua bulan menjalani tugas di Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
"Saya minta keadilan. Negara harus hadir untuk menindak tegas pelaku yang telah merenggut nyawa anak saya," ujarnya dengan nada kecewa.
Ia juga menyayangkan sikap dua rumah sakit di Kota Kupang, yakni RS Tentara dan RS Polri yang disebutnya menolak melakukan autopsi terhadap jenazah anaknya.
Prada Lucky, yang baru dua bulan resmi menjadi anggota TNI, langsung ditempatkan di Batalyon Pembangunan 843. Batalyon tersebut baru sekitar satu bulan tiba di wilayah tugasnya untuk membantu pembangunan masyarakat setempat.
Dari sejumlah foto dan video yang beredar, terlihat tubuh korban dipenuhi lebam dan memar. Luka-luka lain, termasuk bekas tusukan di kaki dan bagian belakang tubuh, juga ditemukan. Meski sempat dirawat di ICU RSUD Aeramo, Nagekeo, nyawanya tak tertolong dan ia dinyatakan meninggal pada Rabu, 6 Agustus lalu.
Hingga kini, pihak Korem 161/Wira Sakti belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tragis ini. (Ant/E-4)
Saat masuk ke dalam rumah mama angkatnya, Prada Lucky langsung dirawat dan mengompresnya dengan kunyit panas di sejumlah luka akibat dianiaya oleh sejumlah seniornya.
Peristiwa tersebut bukanlah kasus kekerasan biasa tetapi lebih kepada tuntutan keadilan serta martabat bagi keluarga yang ditinggalkan.
Prada Lucky adalah anggota TNI yang baru dia bulan bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere Nagekeo.
Kasus meninggalnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur akan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan prajurit.
PANGDAM IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, menegaskan bahwa investigasi kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo harus dilakukan secara transparan dan profesional
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan, sebanyak 24 orang telah diperiksa terkait kasus kematian Prada Lucky
Hidayat berharap kasus kematian Prada Lucky tersebut diproses seadil-adilnya. Ia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kepercayaan dari masyarakat.
ANGGOTA DPR RI menuntut agar penyelidikan terhadap kematian Prada Lucky Namo, prajurit TNI AD yang diduga menjadi korban kekerasan senior, dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
