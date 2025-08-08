DPR Desak Penyelidikan Menyeluruh atas Kematian Prada Lucky Namo

Jenazah anggota TNI Prada Lucky Chepril Saputra Namo, 23, saat tiba di ruang jenazah RS Wirasakti Kupang.(MI/Palce Amalo)

ANGGOTA DPR RI menuntut agar penyelidikan terhadap kematian Prada Lucky Namo, prajurit TNI AD yang diduga menjadi korban kekerasan senior, dilakukan secara menyeluruh dan transparan.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menegaskan pentingnya pengungkapan detail penyebab wafatnya Prada Lucky. Ia menyoroti bahwa peristiwa ini tak bisa dianggap sepele dan harus menjadi perhatian serius pihak berwenang.

"Kami mendorong agar penyebab kematian Prada Lucky diungkap secara komprehensif. Ini menyangkut nyawa prajurit yang masih sangat muda dan baru dua bulan menjadi anggota TNI," ujar Benny, Jumat (8/8).

Ia juga menekankan bahwa proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat harus berjalan secara adil, akuntabel, dan tidak tebang pilih, guna memberikan keadilan bagi keluarga korban.

"Tidak boleh ada yang dilindungi. Siapapun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab. Kami berharap insiden seperti ini tidak terulang di masa mendatang," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari daerah pemilihan NTT II, Gavriel Putranto Novanto, juga menyoroti insiden ini sebagai alarm keras bagi dunia militer di Nusa Tenggara Timur.

"Keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi. Kekerasan dalam institusi militer tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun, apalagi sampai merenggut nyawa prajurit muda yang baru mulai mengabdi," tegas Gavriel.

Ia juga menyerukan agar proses hukum dilakukan secara terbuka agar publik bisa turut mengawal jalannya penyelidikan dan memastikan tidak ada yang ditutupi.

Prada Lucky Namo adalah prajurit baru yang ditugaskan di Batalyon Pembangunan 843, satuan militer yang baru sebulan ditempatkan untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut.

Namun, Prada Lucky ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan sejumlah dokumentasi yang beredar, tubuhnya dipenuhi memar, lebam, dan luka tusuk di beberapa bagian tubuh, termasuk kaki dan punggung.

Korban sempat dilarikan ke ruang ICU RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, namun nyawanya tak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (6/8). (Ant/E-4)