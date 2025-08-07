Warga di ITB Antusias Sambut Prabowo di Acara KSTI 2025

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
SALAH satu tim riset dari Universitas Padjajaran (Unpad), Rathi Gandhi mengaku antusias booth-nya dikunjungi Presiden RI Prabowo Subianto di acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Bandung.
Rathi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo yang telah mendukung inovasi riset sehingga menghasilkan produk yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
"Tentu saja kami bangga, bahagia, mudah-mudahan apa yang sudah kita produksi di Unpad ini, yang sudah kita buat, inovasi-inovasi ini bisa menjadi komersil dan dihilirisasi sehingga menjadi dampak ekonomi juga kepada masyarakat di luar,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rathi juga berharap ke depannya Presiden dapat membantu universitas dalam hal riset hingga pendanaan. "Harapannya semoga bisa membantu kita di universitas, dari mulai riset sampai ke hilirnya ini dibantu dari segi pendanaan ataupun segala macam untuk kita lebih maju lagi," jelasnya.
Selain Rathi, Lia Melani yang juga booth-nya dikunjungi Prabowo mengaku terkejut dan tidak menyangka. “Saya gak nyangka, setelah pas beliau masuk dari pintu utama tiba-tiba langsung mengarah ke booth kami, dan beserta dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Brian Yuliarto)," paparnya.
“Beliau menanyakan terkait dengan unit course yang dihasilkan dari alat medis, ya nggak nyangka juga bisa bersalaman sama beliau,” terangnya.
Dengan adanya acara KSTI 2025 ini, dirinya berharap kedepan semoga semakin banyak pengembangan inovasi, teknologi dan sains. Agar rakyat mendapatkan manfaat dari transfromasi ini.
“Semoga semakin banyak ya anggaran untuk pengembangan inovasi, teknologi, sains seperti itu, sehingga bisa dipakai dan bermanfaat untuk manusia, bukan hanya manusia dari awal, rakyat dari yang bawah sampai yang kalangan atas seperti itu,” sambungnya. (E-2)
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Kadin Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung sinergi pemerintah dan pelaku usaha melalui konsep Indonesia Incorporated (Indonesia Inc).
Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Pusdiklatpassus Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8).
MEMASUKI HUT ke-80 RI, PB Jatma Aswaja akan menggelar Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal pada Minggu (10/8).
ARAHAN Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia membantu pengobatan bagi sekitar 2 ribu warga Gaza dengan membuat lokasi medis di Pulau Galang menuai sorotan.
KOMITMEN mempercepat sinergi investasi hilirisasi dan pengembangan sumber daya manusia kembali ditekankan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
