Kota Padang Jadi Panggung Perempuan Islam Dunia

Kunjungan delegasi Regional Islamic Da’wah Council of Southeast Asia and the Pacific (RISEAP).(MI/Yose Hendra)

KOTA Padang dikunjungi delegasi dari berbagai negara dalam rangkaian Women Leadership Training berkolaborasi dengan Wanita Islam bersama Regional Islamic Da’wah Council of Southeast Asia and the Pacific (RISEAP).

Sekretaris Jenderal RISEAP, Mohd Marzuki Mohd Omar mengatakan, pelatihan kepemimpinan perempuan ini merupakan bentuk kesinambungan peran wanita dalam kepemimpinan di berbagai bidang.

"Kedatangan kami bersama delegasi dari berbagai negara dan menjalin silaturahmi antarnegara tentu membawa memori yang indah," ujarnya berbahasa Melayu saat pembukaan Women Leadership Training di salah satu hotel di Kota Padang, Sabtu (12/7).

Ia menambahkan, selain mengikuti pelatihan, para delegasi juga berkesempatan mengunjungi beberapa destinasi wisata di Sumatra Barat, salah satunya adalah objek wisata Malin Kundang.

"Melihat langsung kisah Malin Kundang dalam bentuk pariwisata sungguh menyentuh hati. Cerita ini mengandung pesan mendalam tentang pentingnya bakti kepada orang tua, khususnya ibu," sebutnya.

Menanggapi hal ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi, mengatakan bahwa kunjungan delegasi dari berbagai negara ini akan berdampak positif terhadap sektor pariwisata Kota Padang.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Wanita Islam bersama RISEAP. Kegiatan ini memberikan ruang bagi perempuan Islam, khususnya di Minangkabau, untuk terus mengambil peran penting," jelasnya.

Menurutnya, kunjungan ke objek wisata Kota Padang merupakan peluang promosi yang baik. Delegasi akan ikut menginformasikan objek wisata ke negara masing-masing.

"Terlebih, filosofi cerita Malin Kundang selaras dengan nilai-nilai luhur tentang pentingnya menghormati perempuan, terutama ibu," ungkapnya.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, turut mengapresiasi kegiatan yang menjadikan Padang sebagai tuan rumah pelatihan ini. "Perempuan sangat menentukan baik tidaknya sebuah negara. Karena itu, peran perempuan sangat vital. Apalagi di Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi," katanya.

Ketua Umum Wanita Islam, Marfu’ah Musthofa, menambahkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam keluarga. "Ibu merupakan pondasi dalam rumah tangga. Melalui pelatihan ini, kita menjalin silaturahmi antardelegasi dan memperkuat pendidikan karakter perempuan sebagai inti dari bangsa yang kuat," ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari sejumlah provinsi di Indonesia serta delegasi dari Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Maladewa, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. (E-2)