Sejak 2014, Jambak Sea Turtle Camp Lepaskan 60 Ribu Tukik dan Tanam Ribuan Mangrove

Komunitas Jambak Sea Turtle Camp (JSTC) terus menunjukkan kiprahnya dalam menjaga kelestarian pesisir Kota Padang. Sejak berdiri pada 2014, komunitas ini sudah berhasil melepas lebih dari 60 ribu tukik ke laut serta menanam ribuan pohon mangrove di kawasan pesisir.
Hari ini, Jumat (22/8), JSTC kembali melakukan aksi nyata dengan menanam 16 ribu mangrove di Pantai Pasir Jambak dan Desa Wisata Teluk Buo, Kabupaten Pesisir Selatan. Bersama Yayasan Astra Honda Motor kegiatan tersebut dirangkai dengan pelepasan tukik yang menjadi ikon perjuangan konservasi JSTC.
Ketua JSTC, Pati Hariyose (Yose), menuturkan bahwa gerakan ini lahir dari kepedulian masyarakat setempat terhadap kelestarian lingkungan.
“Sejak awal kami ingin melestarikan penyu, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove adalah benteng alami yang melindungi pantai dari abrasi, sekaligus rumah bagi berbagai biota laut,” ungkap Yose.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang hadir dalam kegiatan itu memberikan apresiasi besar terhadap JSTC. Menurutnya, upaya komunitas ini selaras dengan visi pemerintah dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan.
“Apa yang dilakukan JSTC patut menjadi contoh. Kota Padang butuh lebih banyak gerakan masyarakat yang peduli lingkungan,” ujar Fadly.
Aksi JSTC didukung oleh berbagai pihak, termasuk PT Astra International Tbk yang turut berkolaborasi dalam kegiatan penanaman mangrove. Dengan kerja sama lintas sektor ini, diharapkan gerakan konservasi bisa semakin luas dan berkelanjutan. (H-1)
