Kementerian Kebudayaan Siap Dukung Padang Menuju Kota Gastronomi

Salah satu sudut Kota Tua Padang, pinggiran sungai Batang Arau.(MI/Yose Hendra )

Kementerian Kebudayaan siap mendukung dan memperjuangkan Padang sebagai Kota Gastronomi yang diakui UNESCO. Dukungan ini disampaikan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Creative Cities Network (ICCN) 2025 di Padang.

Giring menyebut, pengakuan internasional terhadap kekayaan kuliner Padang akan menjadi kebanggaan bersama dan sekaligus mengangkat martabat kebudayaan Indonesia di mata dunia. "Kita siap memperjuangkan Padang sebagai Kota Gastronomi yang diakui UNESCO," ujarnya, di salah satu hotel berbintang di Padang, Jumat (8/8).

Menurutnya, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi super power dalam bidang kebudayaan. Ada lima elemen penting yang menjadi penopang, yaitu inspirasi, konsistensi, model, ruang ekspresi, dan apresiasi. "Jika semua ini berjalan beriringan, kebudayaan kita akan semakin berdaya dan diakui dunia," tambahnya.

Baca juga : Koperasi Merah Putih Kota Padang Manfaatkan Potensi Lokal

Giring mencontohkan kelahiran Tarian Kecak di Bali pada 1930 yang kini telah mendunia berkat kolaborasi dan sinergi. Ia menyoroti bahwa Rakornas ICCN di Padang menjadi momentum penting. Sekitar 90 insan kreatif dari berbagai daerah berkumpul untuk bertukar gagasan, memikirkan langkah besar, dan mengembangkan ide-ide yang berakar pada kekayaan budaya lokal.

"Karya dan kreasi tidak akan berkembang tanpa adanya ruang ekspresi yang memadai. Karena itu, ia memandang ICCN sebagai jembatan strategis antara komunitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menciptakan ruang-ruang ekspresi publik yang lebih banyak, layak, dan inklusif," bebernya.

Selain itu, ia mengajak seluruh delegasi dari berbagai kabupaten/kota untuk bersama-sama melestarikan budaya. Menurutnya, pelestarian tidak cukup hanya menjaga warisan, tetapi juga harus memberdayakan budaya agar memiliki nilai ekonomi dan daya tarik bagi generasi muda.

"Dengan kolaborasi seperti ini, kita bisa memajukan kebudayaan bersama-sama. Kementerian Kebudayaan siap menjadi mitra dalam setiap langkah ICCN untuk menguatkan budaya di daerah," tegasnya. (H-1)