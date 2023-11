Dari Surabaya, Jakarta Travel Fair 2023 Kunjungi Lampung

DINAS Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta menggelar acara tahunan Jakarta Travel Fair (JTF) 2023. Setelah Palembang pada 18-22 Oktober 2023, Surabaya pada 1-5 November 2023, kini giliran JTF 2023 mengunjungi Lampung, mulai hari ini hingga Minggu (19/11). Kegiatan JTF 2023 tersebut berlangsung di Atrium lantai 1 Mal Boemi Kedaton Lampung, dan dimeriahkan oleh Novia Situmeang, Nyoman Paul, serta penampilan band Batas Senja. Baca juga: Digitalisasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Lampung Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata mengatakan kegiatan tahunan ini untuk mempromosikan keunikan dan keragaman DKI Jakarta serta mendukung program pemerintah BBWI (Bangga BerWisata di Indonesia) dengan target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. “Kami berharap Jakarta Travel Fair dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari daerah lain ke Jakarta untuk menikmati liburan di Jakarta,” kata Andhika, dalam siaran persnya, Rabu (15/11). Ia melanjutkan berbeda dari tahun sebelumnya, pada JTF 2023 pihaknya menggandeng asosiasi sektor pariwisata seperti Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), agar jumlah kunjungan wisatawan ke DKI Jakarta semakin meningkat. Baca juga: Dukung Gerakan BBWI dan Pariwisata Lampung, Kemkominfo Ajak Optimalisasi Lewat Media Sosial Selain itu, jelas Andhika, peserta JTF melibatkan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta dari lintas sektoral. Di antaranya ialah travel agent/tour operator, hotel, transportasi, pemandu wisata, destinasi wisata, maskapai penerbangan, toko souvenir, pengrajin batik, dan lain-lain. "Mereka akan memberikan harga khusus selama pameran. Para travel agent pun akan memperkenalkan paket-paket wisata unik dan baru seperti 46 rute walking tour, door to door package, student program, island hopping, dan lain-lain," tutur Andhika. Para peserta JTF 2023 di Lampung antara lain Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Ancol Taman Impian, dan TMII (Taman Mini Indonesia Indah). Sejumlah paket menarik antara lain paket Jakcation yakni menginap tiga hari di harga Rp599 ribu, Holiday Jakarta Rp999 ribu, Walking Tour Rp50 ribu, Free and Easy Jakarta Rp350 ribu, dan Jak Fun Rp299 ribu. Baca juga: Tarik Minat Wisatawan, Jakarta Travel Fair Digelar di Palembang Peserta dari Lampung antara lain, Adiyatama Tour, Anugrah Wisata, Wijaya Tour, Sekai Tour, Image Tour, dan UMKM Disparekraf Lampung. "Pada JTF ini juga ada corporate gathering, destination presentation, dan business networking untuk memberi kesempatan bagi peserta pameran dari Jakarta menginformasikan kemajuan, keanekaragaman, keunikan kota Jakarta, sebagai destinasi pilihan bagi perjalanan korporasi, sekolah, dinas, BUMD, serta masyarakat di luar Jakarta," pungkas Andhika. Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi-Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Sherly Yuliana menambahkan perusahaan telekomunikasi Telkomsel dan sejumlah bank ikut serta pada JTF kali ini seperti Bank DKI, BCA, BNI, BRI, dan Mandiri dengan memberikan potongan harga Rp300 ribu untuk minimum pembelanjaan Rp3 juta dan bonus-bonus seperti e-money. "Disparekraf DKI Jakarta juga memboyong Abang dan None Jakarta sebagai duta pariwisata DKI Jakarta," tutupnya. (RO/S-2)

