Di Pasar Pekanbaru, Harga Cabai Tembus Rp80 Ribu per Kg

HARGA cabai merah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada jenis cabai setan yang menembus Rp80 ribu per kilogram (Kg).

"Cabai mengalami kenaikan harga semuanya. Paling tinggi cabai setan Rp80 ribu per Kg dari biasanya Rp60 ribu per kg. Cabai merah Payakumbuh dan Bukittinggi jadi Rp55 ribu sampai 60 ribu per Kg dari biasanya Rp40 ribu per Kg," kata pedagang cabai Pasar Cik Puan Pekanbaru Edi Sabara Manik kepada Media Indonesia, Rabu (8/11).

Ia menjelaskan, kenaikan harga itu pada tingkat pedagang pasar. Apabila untuk tingkat eceran di pasar kaget atau perumahan harga cabai setan bisa menembus Rp90 ribu per kg.

"Kenaikan harga sejak awal November kemarin. Jadi kira-kita sudah seminggu inilah," tukasnya.

Ia mengungkapkan, naiknya harga cabai merah diduga akibat curah hujan yang cukup tinggi saat ini sehingga harga cabai mahal.

"Cabai inikan sangat terpengaruh oleh cuaca. Jadi naiknya harga cabai dari petani karena cuaca hujan akhir-akhir ini," ungkapnya. (Z-4)