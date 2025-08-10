Pekanbaru Lakukan Penggalangan Dana untuk Palestina

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho(Rudi Kurniawansyah/MI.)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pekanbaru akan melakukan penggalangan dana untuk membantu warga Palestina. Penggalangan dana itu dilakukan sebelum peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Rencananya, penggalangan dana ini dipusatkan di Masjid Agung Al Firdaus, Komplek Perkantoran, Tenayan Raya, Jumat (15/8) mendatang.

Dalam aksi penggalangan dana untuk membantu saudara muslim Palestina ini, Pemko Pekanbaru juga akan mengahdirkan Ustadz Anugrah Cahyadi atau Ustadz Ucay.

"Benar (penggalangan dana untuk Palestina) itu tanggal 15 besok, kita galang donasi untuk Palestina," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Minggu (10/8).

Kegiatan penggalangan dana dipusatkan di Masjid Agung Al Firdaus Pemko Pekanbaru terbuka untuk umum. Masyarakat bisa datang dalam aksi penggalangan dana ini karena acara terbuka untuk umum.

Kegiatan bakal dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Masyarakat bisa menyiapkan infak terbaiknya untuk membantu warga Palestina yang saat ini tengah dilanda konflik. Langkah ini sebagai bentuk kepedulian dari masyarakat Pekanbaru kepada warga Palestina.

"Tapi sebelum itu, Senin (11/8) ada Ustadz Hilman Fauzi itu di Hotel Aryaduta untuk anak-anak Gen-Z dalam menata hati. Kita hadirkan Ustadz Hilman, berikutnya di Masjid Agung Al Firdaus kita galang dana untuk Palestina dengan tema kemerdekaan," pungkasnya.(H-4)

