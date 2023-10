Lima Organisasi di Bidang Migas Gelar Konvensi Terkait Hilirisasi Mineral dan Transisi Energi

Sebagai agenda nasional, transisi energi yang sedang dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia.

Dengan berbagai program dan investasi yang telah dilaksanakan, Pemerintah mengharapkan Indonesia berpeluang mencapai target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat sesuai dengan Perjanjian Paris.

Untuk mencapai peta jalan implementasi program hilirisasi mineral dan transisi energi di Indonesia, lima organisasi profesional yang terdiri dari IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), IAFMI (Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia), HAGI (Himpunan Ahli Geofisika Indonesia), IATMI (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia) dan PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) menggelar acara kolaboratif Joint Convention yang telah dilaksanakan dua tahun sekali sejak 2003 di berbagai kota.

Pada tahun ini, kegiatan ini dilaksanakan di Kota Pangkalpinang yang merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia, dengan tema "Energy Transitions and Minerals for Environmental Sustainability of Indonesia’s Natural Resources”.

Acara ini dihadiri oleh kelima ketua organisasi yaitu M. Burhannudinnur (IAGI), Taufik Aditiyawarman (IAFMI), Randy Condronegoro (HAGI), Raam Krisna (IATMI) dan Rizal Kasli (PERHAPI).

Rangkaian kegiatan dimulai dari 21 hingga 26 Oktober 2023, yang terdiri dari kegiatan pre event seperti Historical Tin Mining Field Trip, Workshop, Mangrove Planting, Geophoto dan kegiatan main event seperti Opening Ceremony & Exhibition, Panel Diskusi, Student Participants & Career Path, Exhibition & Technical Session serta ditutup dengan Closing Ceremony.

Sesi opening ceremony dibuka oleh ketua acara Joint Convention Pangkalpinang Ahmad Albani, M. Burhannudinnur sebagai perwakilan kelima asosiasi, dan Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu.

“Saya sangat mendukung kegiatan ini, karena bisa menambah wawasan yang luas memberi pengetahuan tentang pertambangan, Geologi, minyak gas bumi.” ungkap Suganda.

Panel diskusi pertama diketahui mengusung tema “Advancing Environmental Sustainability in Energy and Mineral Industries” dan panel diskusi kedua mengusung tema “Overcoming the CCS/CCUS Challenge: Driving Implementation in Indonesia's Energy Sector”.

Panel diskusi tersebut mengundang pembicara yang merupakan direktur hingga petinggi berbagai perusahaan pertambangan besar di Indonesia. Achmad Albani, ketua panitia penyelenggara Joint Convention Pangkalpinang (JCP) mengungkapkan, “Saya harap event ini bisa dikenal masyarakat luas dalam asosiasi profesi, stakeholder hingga studi yang ada di universitas mempunyai prodi energi mineral dan sumber daya alam yang baik,” ujarnya. (RO/M-3)