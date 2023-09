Produksi Gabah Turun ke 300 Ton, Harga Beras Mahal

PULUHAN hektare areal persawahan berada di berbagai daerah menyebabkan banyak lahan pertanian gagal panen di wilayah Kota Tasikmalaya, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Banjar, dan Pangandaran, Jawa Barat. Kekeringan tersebut berdampak kepada kebutuhan beras medium dan premium di pasaran masih belum normal membuat masyarakat kebingungan.

Salah seorang pembeli beras, Yuri Gagarin, 38, warga Kampung Padayungan, mengatakan harga beras di pasaran mengalami kenaikan sangat tinggi dan banyak masyarakat mengeluhkan dengan harga yang dijual para pedagang. Namun, kenaikan yang terjadi sekarang belum ada langkah dari pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar murah.

"Untuk beras medium awalnya di pasaran dijual Rp10 ribu naik menjadi Rp13.500 per kg dan beras premium awalnya dijual Rp12.500 per kg naik ke Rp14 ribu hingga Rp17 ribu per kg. Akan tetapi, untuk beras di setiap minimarket sangat tinggi dan rata-rata dijual Rp95 ribu hingga Rp98 ribu per 5 kg," katanya, Selasa (19/9/2023).

Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Anisah Kardiati, mengatakan kekeringan membuat banyak lahan pertanian berdampak dan menyebabkan produksi gabah kering giling (GKG) dan gabah kering pungut (GKP) menurun secara drastis hingga mencapai 300 ton. Namun, menurunnya hasil gabah sangat berdampak pada harga beras di pasaran.

"Musim kemarau berdampak pada menurunnya hasil produksi gabah kering giling pada Agustus tercatat 6.731 ton dengan luas lahan panen 1.076 hektare. Akan tetapi, kekeringan ini berdampak di luas lahan 500 hektare dan 15 hektare gagal panen atau (puso) yang menyebabkan gabah kering giling (GKG) turun mencapai 300 ton," katanya.

Penurunan produksi gabah di tingkat petani berada di berbagai daerah menyebabkan harga gabah kering giling (GKG) melambung tinggi dengan harga jual Rp7.500 per kg dan gabah kering pungut (GKP) Rp6.000 per kg. Kenaikan harga gabah sangat berdampak pada kebutuhan beras dan selama ini di pasaran untuk beras medium dijualnya seharga Rp13.500 hingga Rp14.800 per kg dan beras premium Rp15 ribu-Rp18 ribu per kg.

"Kebutuhan beras di masyarakat setiap bulan mencapai 5.990 ton dan memang di wilayah Kota Tasikmalaya sendiri masih terpenuhi 70% dan 30% berasal dari luar daerah seperti Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, Subang, dan Cianjur. Namun, di tingkat petani sekarang produksi gabah menurun sudah mencapai 300 ton dari luas lahan pertanian mencapai 5.600 hektare," paparnya. (Z-2)